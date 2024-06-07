北汽蓝谷：北京高端智能生态工厂项目获准备案，年产能 12 万辆车

IT之家 6 月 7 日消息，北汽蓝谷刚刚发布公告，宣布“北京新能源汽车股份有限公司纯电动乘用车项目”项目已获批备案，年产能可达 12 万辆。

2023 年，根据生产经营需要，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司北京新能源汽车股份有限公司对北京高端智能生态工厂建设项目进行变更，项目建设地点由北京市亦庄经济开发区迁址至北京市密云区，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露的《关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-058）。近日，北京新能源汽车股份有限公司收到北京市发展和改革委员会出具的《项目备案证明》（京发改（备）[2024] 329 号），北京高端智能生态工厂项目获准备案的项目名称为“北京新能源汽车股份有限公司纯电动乘用车项目”，备案的年产能为 12 万辆。目前项目正常开展中。