北汽蓝谷：北京高端智能生态工厂项目获准备案，年产能 12 万辆车

IT之家 6 月 7 日消息，北汽蓝谷刚刚发布公告，宣布“北京新能源汽车股份有限公司纯电动乘用车项目”项目已获批备案，年产能可达 12 万辆。
2023 年，根据生产经营需要，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司子公司北京新能源汽车股份有限公司对北京高端智能生态工厂建设项目进行变更，项目建设地点由北京市亦庄经济开发区迁址至北京市密云区，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日披露的《关于北京高端智能生态工厂建设项目变更暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-058）。近日，北京新能源汽车股份有限公司收到北京市发展和改革委员会出具的《项目备案证明》（京发改（备）[2024] 329 号），北京高端智能生态工厂项目获准备案的项目名称为“北京新能源汽车股份有限公司纯电动乘用车项目”，备案的年产能为 12 万辆。目前项目正常开展中。
今年 5 月，北京新能源汽车销量达 5433 辆，同比增长 33%；本年累计 18437 辆，累计同比减少 23.07%。作为对比，北京新能源汽车股份有限公司 4 月份销量 2882 辆。
北京新能源汽车股份有限公司拥有极狐汽车、北京汽车两大品牌。参考IT之家此前报道，北汽蓝谷与华为共同打造的旗舰级轿车 —— 享界 S9 也将于今年 8 月上旬上市，该车预计售价为 45-55 万元。
极狐在售六款车型：极狐阿尔法 T 森林版、极狐阿尔法 S 森林版、极狐阿尔法 S 全新 HI 版（2023 年 5 月，极狐阿尔法 S 全新 HI 版升级为极狐阿尔法 S 先行版）、考拉、阿尔法 T5、阿尔法 S5。
BEIJING 汽车在售包含 EU7、EU5 车型，后者 2023 年 8 月升级为 EU5 Plus。
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