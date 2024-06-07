820/1998 元的《黑神话：悟空》PC 实体豪华 / 收藏版上架京东：附赠 WeGame 游戏兑换码，明日 10 点首发预定

IT之家 6 月 7 日消息，《黑神话：悟空》京东自营店刚刚上架了《黑神话：悟空》实体收藏版和实体豪华版，但截至IT之家发稿已隐藏。

商品页面显示，《黑神话：悟空》实体版将于 6 月 8 日上午 10 点开放首批预订，9 月 21 日前发货；6 月 11 日开启第二波预约，10 月 8 日前发货。

价格方面，实体豪华版售价 820 元，限量 20000 套；实体收藏版（含 40cm 高的主角手办模型，名为“直面天命”），售价 1998 元，限量 10000 套。

另根据IT之家此前报道，《黑神话：悟空》PC 实体豪华版和实体收藏版两个版本的包装盒也已经曝光，实体豪华版包含收藏铁盒和 WeGame 豪华版游戏激活码、紧箍（1:1 尺寸黄铜材质）、风铎项链 & 雷榍戒指 & 金乌徽章三件套、【乱蟠桃】画卷和明信片等。

《黑神话：悟空》实体收藏版售价 1998 元，限量 10000 套，在上述内容基础上，将紧箍替换为了 40cm 主角模型【直面天命】，将【乱蟠桃】画卷替换为【受心经】画卷。

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