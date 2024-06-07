宾得全新半格胶片相机有望命名“PENTAX 17”，搭载 25mm F / 3.5 镜头

IT之家 6 月 7 日消息，宾得 PENTAX 在今年 3 月 1 日宣布将在夏季推出一款全新半格胶片机（注：36 张的胶卷可拍摄 72 张图片），该机采用固定镜头、手动过片设计，据称“少量利用了以前的旧零件”。

IT之家获悉，目前媒体“独立摄影师联合会”曝光了疑似这台相机的外观照片，相关照片中显示该机命名为“PENTAX 17”，与官方预告片中提到的“17”对应，参考照片，这款相机搭配一枚 25mm F / 3.5mm 镜头，滤镜尺寸为 40.5mm，最近对焦距离 0.25m。

理光映像官方人员此前表示，宾得的首款复刻胶片相机将是紧凑型相机，面向年轻用户开发，采用手动过片设计来增加操控感。

据IT之家此前报道，理光映像官方表示，最近人们对胶片相机的兴趣又重燃了，希望能够利用理光映像 / 宾得多年来开发的胶片相机技能和技术，为世界各地的相机爱好者提供新的胶片相机产品，并提供售后服务，让有经验的胶片相机用户和想要第一次尝试这些相机的年轻摄影师充分享受胶片摄影的体验。

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