米哈游《崩坏：星穹铁道》2.3 版本“再见，匹诺康尼”6 月 19 日更新，云游戏 iOS 版同步上线

IT之家 6 月 7 日消息，米哈游今日举行前瞻直播，宣布《崩坏：星穹铁道》2.3 版本「再见，匹诺康尼」将于 2024 年 6 月 19 日上线。

本次特别节目中的星琼兑换码将于 6 月 8 日 23:59:59 失效，记得尽快兑换（IT之家附兑换码如下）：

国服

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国际服

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本期更新角色 / 光锥前瞻信息：

角色：「流萤（毁灭・火）」「翡翠（智识・量子）」

光锥：「梦应归于何处（毁灭）」「偏偏希望无价（智识）」「不息的演算（智识）」

卡池方面，上半期主要是流萤 + 阮・梅，下半期则是翡翠 + 银枝。

其他方面，2.3 版本新增开拓任务“再见，匹诺康尼”，玩法更新“差分宇宙・人间喜剧”“末日幻影”，首次完成难度 2 挑战可获得四星角色雪衣，以及 300 星琼与自塑尘脂。此外，《崩坏：星穹铁道》云游戏 iOS 版也将随新版本正式上线。

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