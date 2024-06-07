AMD 锐龙 AI 9 HX 370 跑分曝光，静音模式下性能接近 R9 7945HX3D

IT之家 6 月 7 日消息，华硕新款 ProArt P16 机型已经出现在了 Geekbench 跑分数据库中，搭载 AMD 锐龙 AI 9 HX 170 处理器（部分厂商工程机仍沿用 HX 100 命名而非 300 命名），配备 64GB DDR5 内存。

如图所示，这款机型在 Silent 静音模式下实现了 2544 分、14158 分的单多核跑分成绩，而正常 R9 8940HS 跑分约为 2380 分、11775 分；而 16 核的 R9 7945HX3D 为 2820 分、16460 分（IT之家注：带 3D 缓存所以单核得分略高一些，16 核跑分强于 12 核也属于意料之中）。

也就是说，这颗处理器在低功耗模式下的性能已经超越前代 R9 8940HS，与之相比单多核性能提高了 6.5% 和 17%。

AMD 锐龙 AI 9 HX 370 属于 Ryzen AI 300 "Strix Point" 系列，拥有 12 核 24 线程芯片，采用 4 颗 Zen 5 核心 + 8 颗 Zen 5C 核心，运行频率最高 5.1 GHz，提供 36 MB 缓存（24 MB L3 + 12 MB L2），Radeon 890M iGPU 核显拥有 16 个计算单元或 1024 个内核。

相比较上一代旗舰产品 Ryzen 9 8945HS，内核 / 线程数增加了 50%，计算单元增加了 33.3%，NPU 性能提高了 3.12 倍。

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