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AMD Ryzen AI 9 HX 370 APU 跑分曝光：多线程比 8945HS 高 20%，核显快 40%

2024/6/7 13:59:37 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 6 月 7 日消息，AMD Ryzen AI 9 HX 370 现身 GeekBench 跑分库该 APU 属于 Ryzen AI 300 "Strix Point" 系列，拥有 12 核 24 线程芯片，采用 4 Zen 5 和 8 Zen 5C 配置。

这款芯片的运行频率最高 5.1 GHz，提供 36 MB 缓存（24 MB L3 + 12 MB L2），Radeon 890M iGPU 核显拥有 16 个计算单元或 1024 个内核。

相比较上一代旗舰产品 Ryzen 9 8945HS，内核 / 线程数增加了 50%，计算单元增加了 33.3%，NPU 性能提高了 3.12 倍。

根据 GeekBench 跑分库信息，AMD 锐龙 AI 9 HX 370 基础时钟频率为 2.0GHz，加速时钟频率为 4.2GHz，低于官方宣传的 5.1GHz，应该是早期版本。

该 APU 被提及为 Ryzen AI 9 HX 170，配备 Radeon 880M iGPU，这主要是因为 AMD 最后调整改用了更高的编号。

在 2024 台北国际电脑展上，许多 Strix Point 笔记本电脑仍未更新为新的 Ryzen AI 300 品牌，而是使用较旧的 Ryzen AI 100 系列编号。

AMD Ryzen 9 AI HX 370 APU 的 Geekbench 5、Geekbench 6 和 OpenCL 测试结果已经出炉。

在 Geekbench 5.4.5 中，该芯片的单核成绩为 1847 分，多核成绩为 14316 分。

在 Geekbench 6.3.0 基准测试中，该芯片的单核分数为 2544 分，多核分数为 14158 分。

最后，在 OpenCL 测试中，RDNA 3.5（Radeon 890M）iGPU 核显获得了 41995 分。IT之家附上相关图片如下：

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关键词：AMD锐龙

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