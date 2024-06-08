全球首个：2024 中国人形机器人开发者大会举办，推出 OpenLoong 开源社区

IT之家 6 月 8 日消息，6 月 6 日，2024 中国人形机器人开发者大会暨第三届张江机器人全球生态峰会于上海浦东新区张江科学会堂开幕，这是国内首个人形机器人开发者大会。

据介绍，这是业内首个以人形机器人与具身智能开发者为核心的活动，超 2000 名开发者到场参会，还有百余位人形机器人与具身智能领域的院士专家、领袖、创客以及企业代表参会。

峰会聚焦人形机器人 + 具身智能重点产业方向，包含 1 场主论坛，2 场专题论坛，3 场开发者论坛，1 场人形机器人展。

国家地方共建人形机器人创新中心在大会现场正式运行展示 OpenLoong 开源社区网站。同时，国家地方共建人形机器人创新中心、张江集团等 16 家开源合作单位进行现场签约。

“OpenLoong”是上海人形机器人制造业创新中心推出的“全球首个全尺寸人形机器人开源社区”，将上线开源全尺寸-强对标人的公版机软硬件设计方案、具身智能操作系统、人形机器人道场，为开发者、研究者和人形机器人爱好者提供资源库，推动人形机器人整机企业、核心部组件厂商、科研院校、具身技术研发团队融入开源人形机器人生态。

IT之家附会议议程如下：

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