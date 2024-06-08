4K 分辨率 + 本地 AI：小米智能摄像机 C700 京东 279 元起百亿补贴

小米智能摄像机 C700 发布于 5 月 7 日，发售价为 349 元。

今日京东百亿补贴价为 328.9 元：

Plus 会员凑单 872 元商品，可叠加 100 元补贴券：参考凑单品；

领取 20 元补贴券：点此领取；

Plus 会员叠加 1.64 元立减；

到手价为 279.88 元起：

另外，今日可领京东 618 无门槛红包，即领即用：点此抽今日红包。

据介绍，这款新品是小米首款 800 万像素室内摄像机，分辨率可达 3840x2160，配备 10 颗 940nm 红外补光灯，夜视距离至远可达 10 米，号称“无光环境也能清晰拍摄”。新品支持新一代高动态范围模式（IT之家注：HDR），内置高感光灵敏图像传感器，搭配高性能图像算法，暗光环境下也能全彩显示。

新品配备本地 AI 守护，支持宝宝哭声检测、宠物动态追踪、较大异响侦测等功能；支持 AI 人形侦测，识别到人形后及时通知；无需开通云存储，即可直接使用人脸识别功能。此外，该产品还支持手机、摄像机双向语音呼叫，摄像机可通过识别“OK”手势呼叫手机端，如手机端未接听，系统将免费拨打电话进行语音提醒。

硬件上，新品配备新一代 ISP 图像信号处理，支持 10000 亿次计算 / 秒、256MB 内存；配备新一代双频 Wi-Fi6，采用 OFDMA 技术延迟更低，连接稳定。

此外，该产品还支持米家智能产品联动，手机、平板电脑、小米电视、小爱音箱都能查看摄像机画面。

京东 618 无门槛红包 至高 24618 元：点此抽今日红包

淘宝 618 无门槛红包 至高 24888 元：点此抽今日红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】