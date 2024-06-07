2024Q1 国内 600 美元以上手机排名：苹果降 25%、华为增 67%、荣耀增 67%、小米降 43%、三星降 12%

IT之家 6 月 7 日消息，市场调查机构 Canalys 昨日发布报告，预测 AI 手机、高端手机、5G、折叠屏等细分手机市场的相关信息，并预估 2024 年全球智能手机出货量 11.8 亿台，复苏增长 3%。

国内 AI 手机厂商排名及型号榜单

报告认为 2024 年第 1 季度 AI 手机中，苹果凭借在高端市场的优势，2024 年第 1 季度 AI 手机出货达 570 万台，占 48% 的市场份额。

小米品牌 AI 手机出货量 160 万台，占 13%；

vivo 品牌 AI 手机出货量 150 万台，占 13%；

OPPO 品牌 AI 手机出货量 130 万台，占 11%；

荣耀品牌 AI 手机出货量 130 万台，占 10%；

国内高端手机市场

2024 年第 1 季度，600 美元（IT之家备注：当前约 4349 元人民币）价位手机中：

苹果市场份额 54%，同比下降 25%、在全球市场份额为 60%，同比下降 11%；

华为市场份额 26%，同比增加 67%、在全球市场份额为 6%，同比增加 67%；

荣耀市场份额 6%，同比增加 67%、在全球市场份额为 2%，同比增加 91%；

小米市场份额 4%，同比下降 43%

三星市场份额 3%，同比下降 12%、在全球市场份额为 25%，同比增加 29%；

全球 5G 手机预测

智能手机市场 5G 渗透仍在稳步推进，预计 2024 年 5G 智能手机出货占比将达到 67%，而到 2028 年这一数字将上升至 86%。

全球折叠屏手机预测

折叠屏手机市场增幅逐渐进入平台期，Canalys 预计 2024 年折叠屏手机出货将同比上涨 18% 来到 2060 万台。但折叠屏手机仍有长期市场前景，2024 年至 2028 年，该品类出货将以 26.8% 年复合增长率增长，达 5300 万台。

参考

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