国家网信办：“小牛说车”故意夸大歪曲事实并抹黑诋毁企业及创始人，已依法依约关闭账号

IT之家 6 月 8 日消息，“网信中国”今日公告称，近期，国家网信办深入组织开展“清朗・优化营商网络环境 — 整治涉企侵权信息乱象”专项行动，指导网站平台加强网上涉企信息内容管理，依法依约处置一批侵犯企业、企业家网络合法权益的违法违规行为。

在此次通报的典型案例中，包含了近期刚被封号不久的“小牛说车”——“小牛说车”等账号故意夸大歪曲事实，抹黑诋毁企业及其创始人。

抖音账号“小牛说车”、懂车帝账号“小牛说车 new”、今日头条账号“黄小牛 new”，为博眼球、吸流量，多次发布短视频，歪曲捏造事实、恶意诋毁某品牌汽车质量和该汽车企业、创始人形象声誉。涉及的账号已被依法依约关闭。

IT之家附前情提要：

在抖音等平台拥有大量粉丝的汽车自媒体“小牛说车”账号近期被封禁。页面显示，其封禁原因为“违反《抖音社区自律公约》的相关规定”。

“小牛说车”自媒体账号的持有人为顾宇波，节目大多针对车企、车型甚至用户进行“观点输出”。在其遭到封禁之前，曾在抖音平台拥有近 540 万粉丝，获得 5508.3 万点赞量。

网信办此次还公布了“墨子商业论”等账号因恶意解读某饮用水企业股权结构、产品包装图案被关闭、“奇偶派”等账号因歪曲解读涉企公开信息被关闭、“橡果商业评论”等账号因蹭炒涉企热点，以“独家对话”形式发布涉企虚假不实信息而被关闭等典型案例。

“墨子商业论”等账号散布谣言信息，恶意诋毁企业形象。微信视频号“墨子商业论”“兆基弟弟”、今日头条账号“老百姓那点事儿”、百家号“一条鱼影评”、微博账号“奶茶甜度超标 kk”等，恶意解读某饮用水企业股权结构、产品包装图案，散布虚假信息和极端言论，抹黑诋毁企业形象。涉及的账号已被依法依约关闭。

“奇偶派”等账号歪曲解读涉企公开信息，谋取非法利益。某文化传播有限公司在抖音、网易、知乎等多个网站平台上注册“奇偶派”账号，蓄意发布对某信息科技公司年度财务报表进行负面解读的信息，并在该信息科技公司与其沟通信息内容真实性问题时，借机胁迫要求签订商业合作协议。涉及的账号及其“转世”账号已被依法依约关闭，账号主体被纳入平台黑名单管理。

“刘步尘”等账号发布虚假不实信息，恶意诋毁企业、企业家形象。微博账号“刘步尘”、抖音账号“我是东爷”、百家号“步尘观察”，发布涉某企业及其高管人员虚假不实信息，并与低俗话题关联。微信视频号“星宇卡车帝”，散布某品牌汽车因发动机存在环保超标问题被强制召回的不实信息。涉及的账号已被依法依约禁言。

“橡果商业评论”等账号蹭炒涉企热点，抹黑攻击企业。腾讯新闻账号“橡果商业评论”、网易号“橡果商业”，蹭炒涉企热点，以“独家对话”形式，发布涉企虚假不实信息。微博账号“数码帅姐”“就喜欢跑跑跑”“熊哥爱车”，存在刷帖控评等网络水军行为，恶意抹黑攻击某企业产品。涉及的账号已被依法依约关闭。

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