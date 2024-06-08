3395 SE 传感器 + 环诺微动：VXE 蜻蜓 R1-SE 无线鼠标 72 元好价再现

VXE 蜻蜓 R1-SE 三模无线鼠标发布于 2023 年 10 月份，日常售价为 119 元。

原相 PAW 3395 SE 传感器 + 环诺微动 + 有线 / 2.4G / 蓝牙三模，重量为 51g。

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据介绍，这款鼠标搭载 PAW 3395 SE 传感器，支持 18000 高 DPI。

配备上海博通高配主控芯片 + 环诺微动（官方宣称 2000 万次寿命）+ 凯华 GE 升级款滚轮 + PTFE 脚贴，重量仅 51g。

支持蓝牙、2.4G 无线和有线两种连接模式，连续使用续航 35 小时。

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