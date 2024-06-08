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2K 170Hz：泰坦军团 24.5 英寸显示器 779 元 6 期免息限时购

2024/6/8 11:42:03 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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泰坦军团 P2510R 显示器开售于 4 月 23 日，日常售价为 999 元。

京东 618 大促期间，今日活动价为 799 元，晒单赠 20 元 E 卡，到手价为 779 元：

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据介绍，这款显示器配备 24.5 英寸 FAST IPS 面板，分辨率为 2560 x 1440，像素密度为 120PPI、亮度可达 300nit，支持 99% sRGB 色域覆盖、原生 8bit 色位深度、170Hz 屏幕刷新率、DC 调光、HDR10 视频格式，GTG 响应时间达 1 毫秒。

该产品支持 Adaptive-Sync 技术，显示器刷新率跟随显卡帧率同步调整，从而减少游戏画面撕裂卡顿问题。显示器自带 Game + 游戏辅助功能，支持游戏准星、游戏计时、拼接辅助、鹰眼放大等。此外，该产品还支持 2 路视频信号同时显示，提供 PBP 画外画、PIP 画中画两种分屏方式。

接口方面，该产品提供 2 个 HDMI2.0、2 个 DP1.4、1 个音频输出接口。

IT之家附产品主要参数：

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关键词：泰坦军团显示器

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