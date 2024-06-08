“i 人 E 语”余承东，咬定销量不放松

劝老车主：早买早享受

作者｜王磊 刘雅杰

编辑｜秦章勇

就算是余承东，为了工作也得硬着头皮干活。

“我骨子里是内向的，我这么外向表达，都是为了让自家车能让更多人看见。”

周末，余承东开着问界新 M7 Ultra，首次进行了一场为时近 3 小时城区智驾直播。对于智驾直播首秀，他坦言干这个行业要搞直播、搞宣传也没办法，“我只能拼着干。”

因为不太善于表达，和老师同学聚会时，他在餐桌上总是最沉默的一个，而且上学的时候文科也不是很好。

虽然给自己贴上 i 人标签，但在这场直播中，余承东仍旧稳定发挥，变着花样地表现华为的遥遥领先：

“华为的智能驾驶体验，要优于特斯拉。”

“华为是硬核技术厂商，拥有绝对的技术优势。”

“让比亚迪卷价格，我们要卷价值。”

01、对自家产品相当自信

余承东搞这次直播的目的很简单，就是为了宣传刚刚上市的问界新 M7 的智驾能力。

自己开车前往深圳湾的鸿蒙智行用户中心，亲自为问界新 M7 Ultra 全国首批车主举办交付仪式。

开着全新 M7 Ultra，智能驾驶路线全程 1.5 小时 0 接管，途经深圳市区，路况复杂，车流量大，涵盖了混合交通、无保护左转、上下匝道等场景，事实证明表现确实不错。

全程智驾零接管

在市区直播智能驾驶，需要应对各种突发事件，这也很考验车辆的智驾能力。

余承东称，国内市区情况确实复杂，“我们测了一下特斯拉在美国和加拿大的测试，如果他们要在中国市区来开，我感觉我们比他们强，不会输给他们。”

在国内，华为智驾能力的确算得上第一梯队，HUAWEI ADS 2.0 云端学习训练算力已经进化到了 3.5E FLOPS，每天训练 3000 多万公里，每 5 天迭代一次。

余承东表示，华为智驾是一个文明的司机，“不像很多人类司机一样见缝加塞，开得很野蛮。”

从表现来看，也确实不错，其途径一段施工路段，地上连指示线都没有，但新 M7 Ultra 依旧精准识别到了路线。

有意思的是，副驾驶多次建议余承东把手搭在方向盘上，别放飞自我，余承东却回应，自己平时天天用智驾上下班，已经习惯放手了。

看来老余对自家的智驾能力确实相当自信。

他表示，智驾无论是在现在还是在未来，都会是华为的核心卖点。未来只有极少数车企能够做出比较强的智驾能力，“国外最强的就是特斯拉，国内最强的就是华为。”

按照余承东的说法，做智驾不仅需要侧端的算力算法，大量的数据训练，还有 AI 云的训练，集群训练。一般的车企做不到这个算力标准，有些做智能驾驶的创业公司，是有优秀的人才，但没有这么强大的算力来做数据训练学习。

一步领先，步步领先。在他看来，华为在智驾方面投入早，投入大，后面的车企想跟上来，成本更高难度更大。“我看到有车企卖一辆车亏十几万，那按照这个成本的话，再烧一两年也就烧光了。”

劝老车主：早买早享受

在这次直播中，余承东还聊到一个比较扎心的问题。

有嘉宾问道，像问界新 M7 Ultra 这样一年一个改款，未来会不会是常态？老车主感到背刺怎么解决？

余承东回复称，早买早享受，如果要等新款再买，永远都有最新款。问界技术上的小更新，属于加量不加价，已经卖出去的车，包括 M5、M7，也会不断地提供升级。

所以一个很明显的趋势就是，汽车成为电子产品，传统车企三年一小改，五年一换代已经成为过去式，一年一新款，成了行业新趋势。

他自己秉承的观点，就是不要总想着更新换代车型，而是优化原本就有的产品，让其变得更好。

谈及未来趋势，余承东明确表示，打价格战不是未来新能源车发展的方向。

车企之间应该是卷价值，而不是卷价格。低价就意味着降成本，成本一降下来，可能会牺牲产品的质量、可靠性和安全性。“就像新 M7 Ultra，相比之前版本，我们没有增加价格，而是增加了价值。”

所以，余承东对问界新 M7 Ultra 发布会很满意。“我们有信心让这个产品大卖，可以再次回到一个月卖 2、3 万台的水平。”在他看来，问界 6 月份要达到 4 万台，甚至冲刺 5 万台，这是可以实现的。

02、余承东也有销量焦虑

这次余承东开的车，问界新 M7 Ultra，是上周五晚上刚刚发布的。

问界新 M7 Ultra，算是一次升级改款，比起现款的最低配直接高了 4 万，提供了两个配置，四个价位，分别是后驱的五座版 28.98 万、六座版 30.98 万，还有四驱的五座版 30.98 万、六座版 32.98 万。四个版本配置完全一样，就是座位数和驱动形式不同。

与现款相比，问界新 M7 Ultra 可以总结为四点，外观帅了，内饰手感好了，智驾牛了，车子更好开了。

首先就是外观，这次的升级改掉了以前的 “ 鲶鱼 ” 大嘴，换成了 M9 同款封闭式的前脸，换装了新的轮毂样式，没有了之前的“中年味”。

内饰也向大哥 M9 看齐，颜色换成了 M9 同款橘色，中控上方的细绒摸起来比现款更细腻，座椅升级成第二代的 “ 舒云座椅 ” 。前排的音响也换成了采用施罗德声学技术的星环散射体。

最后就是这次升级的核心，智驾和驾控，新 M7 Ultra 这次升级了与 M9 同款的 192 线激光雷达，在发布会上余承东，还花了很大篇幅跟大家说 AEB 、智驾表现如何，表示“即便特斯拉 FSD 入华，也有信心干翻对手。”

另外，问界新 M7 Ultra 底盘搭载了全新升级 CDC 连续可变阻尼减振器，通过 ADS 预瞄和 CDC 联动，使驾驶更稳定，过弯更平顺，麋鹿成绩也提升到 75.5km/h。

最后，享界 S9 也预料之内地出现在发布会上，作为鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车，直接对标 BBA 的 78S 车型，已开启预定，预售价为 45 万元 - 55 万元。余承东表示，享界 S9 会在今年 8 月上旬正式和大家见面。

不过从声量来看，问界 M7 新增车型的热度，显然盖过了享界 S9。

但值得注意的是，问界新 M7 可以说是华为的爆款车型，为何上市才 8 个月就要改款？

而且实事求是地说，新款和去年发布的新车，主要就是外观，底盘和智驾上的调整，有网友还调侃，“佩服余承东，一款车明明只改了这么点东西，居然能讲这么久，而且还有这么多人愿意看。”

之所以会快速加推新款车型，从销量趋势也能看出端倪。

复盘问界新 M7 今年以来的销量曲线不难发现，问界新 M7 从去年 10 月开始交付上量后，新 M7 在今年 1 月份达到了近 3 万辆的交付峰值，超越理想汽车拿下销冠，随后便开始下落，直到 4 月的 9266 辆，不到高峰时的三分之一。

直到刚过去的五月份，各家品牌纷纷发布各自 5 月销量的时候，问界 M7 直接缺失榜单。只是联合智界共同组成“鸿蒙智行”，以 30578 辆的总销量作为成绩。

对此，余承东在未来汽车先行者上也做出了解释，5 月份因为主力车型更新换代，处于产品调整时期，导致短期销量下滑，预计 6 月份会恢复并实现销量的快速反弹。

不只是 M7，问界 M5 也和问界新 M7 一样，最高峰是在 2022 年的 8 月份，销量高达 16840 辆，之后便一直下滑。

同样的，问界 M9 虽然已经成为 50 万价位以上不分车型、能源形式的销量第一。但单价太高，份额太小，显然无法大规模冲量。

当需求下滑，华为作为一家有着强大营销能力的公司，势必会加快自己的产品节奏，所以这次发布会的更新改款，更像是为了刺激一波新的销量。

结果也显而易见，问界新 M7 Ultra 上市首日大定已经突破了 12000 辆，热度提升的不是一点半点。甚至还有问界销售人员称，汹涌而来的下单人群挤爆了服务器，后台订单管理系统一度崩溃。

爆单也让华为拿到真金白银的收入，华为车 BU 此前曾一年亏损 100 多亿，但今年提前实现扭亏为盈，这显然要得益于智选车策略的成功。

随着竞争对手不断增多，余承东自然对销量更加上心。眼下老对手雷军在车圈打得火热，曾经的对手再次相遇，是时候为销量开启猛烈攻击了。

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：王磊 刘雅杰

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