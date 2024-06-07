华为拟打造“小艺”超级助手：基于盘古大模型，融汇 5G + AI 能力

IT之家 6 月 7 日消息，我国 5G 商用五周年之际，由工业和信息化部新闻宣传中心、北京市通信管理局、中国信息通信研究院将联合举办的“移动通信高质量发展论坛”在京召开。

本次论坛以“智联未来 无限可能为主题”，系统总结了我国 5G 发展阶段性成果与经验，深入探讨移动通信演进升级路径与机遇。

据官方介绍，我国 5G 商用五年来一共建成了 5G 基站 374.8 万个，5G 移动电话用户达 8.89 亿，用户普及率突破 60%，建成全球规模最大的 5G 网络。这五年，我国 5G 标准必要专利声明量在全球的占比超过 40%，成为全球首个基于独立组网模式，规模建设 5G 网络的国家。

此外，华为公司高级副总裁、中国区总裁曹既斌还在主论坛上发表了题为《携手共创 5G-A 新时代，共赴新征程》的主题演讲。

在他看来，AI 智能助理将改变人机交互模式，打破用户时空约束，带来海量、高并发的联接需求。

华为是最早把 AI 引入到智能手机的公司，下一步我们将基于盘古大模型，将小艺打造成为超级助手，融合 5G+AI 的能力，给用户提供更好的终端。

同时曹既斌表示，5G-A 与 AI 大模型的应用与推广，正在加速整个社会的智能化的升级，形成同频共振效应，并改变人的消费使用和行业的生产模式。

IT之家注：5G-A 全称为 5G-Advanced，也称 5.5G，是 5G 的技术演进，相较于 5G 能够在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升。

他表示，行业当前正在加速进入万物感知、万物互联、万物智能的智能世界。作为智能世界的两大基石，联接和计算相互促进，协同发展。

通过五年的 5G 规模建设和应用创新，我们发现社会需要更快更稳，更多功能的移动通信网络，这也是 5G-A 演进的源动力。5G-A 不仅实现了带宽，时延等能力十倍提升，同时支持亚米级感知，厘米级定位。

他认为，面向 2030 年，算力总需求将增长 100 倍，其中 AI 智算将超过 500 倍，这需要通过系统的设计，把计算、存储、网络整合起来，将数据中心打造成 AI 超级计算机。

当前我们芯片的制程受到了限制，但是可以通过带宽空间和能源来弥补我们在相关支持上的不足。华为在和业界一起努力，通过芯片、软件、硬件、终端、网络和云的协同，以更科学的方式被采集，梳理和呈现，梳理数字基础设施的构建。

曹既斌指出，在未来 5-10 年，5G-A 网络可以满足个人、家庭、办公、生产、出行等全场景、全连接的极致体验，创造巨大的经济价值。可以提升数字消费，出现千款 AI / XR 应用；并且加速智慧工厂、广域无源物联等产业升级；赋能智能网联汽车、低空经济等战新产业，共创万亿级产业。

同时，他还指出，机遇与挑战是并存的，需要凝聚产业各方的力量，发挥产业上下游的优势，加速机会的落地。

演讲最后，曹既斌表示，5G-A 是 5G 的持续演进，是我国移动通信高质量发展的新起点，他倡议产业界共同做好以下三个方面的工作：

一是继续发挥政策的引领作用，确定发展目标，树立区域、行业、企业的标杆，服务质量监管等制约措施。

二是通过产品和技术的创新，支持移动网络的持续演进和适度超前的建设，基于 5G-A 的分层分级体验保障能力，面向个人和企业提供差异化的业务和服务。

三是依托 5G 应用产业平台，聚焦行业龙头的企业，设备商、运营商，制定标准联合创新，应用推广，加速模组，终端和应用的产业化。

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