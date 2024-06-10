柔宇前独董刘姝威：创始人刘自鸿曾拒绝华为投资，错失拯救公司的机会

IT之家 6 月 10 日消息，6 月 9 日晚，曾担任柔宇科技独立董事的中央财经大学中国企业研究中心主任刘姝威在微信朋友圈发布了一篇在一场闭门会议上的发言摘要，提及有关柔宇科技和其创始人刘自鸿的多个细节。

据悉，该场闭门会的议题为“中国上市公司的高质量发展”。刘姝威在发言中表示，“（柔宇科技）创始人刘自鸿真心希望企业能够成功，将他视为骗子是不公平的。”

她认为，刘自鸿的问题出在他超出了自己的能力圈，而资本市场对他超出能力圈的行为进行了投资，结果导致投资失败。刘自鸿是一位科学家，但他不具备经营管理企业的基础知识和经验。

据刘姝威透露，在柔宇科技初创时期，华为曾提出投资柔宇科技，专门为华为供应柔性屏，但柔宇科技拒绝了华为的投资。刘自鸿希望柔宇像三星公司一样，独立完成所有产品的开发，独立制造所有产品，这明显超出了其能力圈。

她对刘自鸿说：

唯一能救柔宇科技的方法就是他退出管理层，专注于柔性技术的研究。如果他不同意这个要求，那么柔宇科技可能会面临破产的局面。如果他选择退出管理层，仍将保留他持有柔宇科技的股份。如果他坚持不退出管理层，产业资本不会进入，柔宇科技会破产，他可能会一无所有，投资者也将遭受损失。遗憾的是，最终刘自鸿选择了不同意这项要求，这就导致了现在的局面。

时间来到今年 3 月，市场曾传出柔宇科技破产传闻，对此柔宇科技于 4 月 1 日发表声明称，公司未曾主动申请破产，也未进入破产程序，目前企业仍在运营中。不过，深圳市中级人民法院 6 月 6 日发布公告，已受理深圳市柔宇科技股份有限公司破产清算案，并已指定管理人。

IT之家附刘姝威发言部分内容：

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