美国纽约州通过新法案：禁止社交平台向儿童提供“成瘾性”推荐算法

IT之家 6 月 8 日消息，据 CNBC 报道，当地时间周五，纽约州议会通过了一项法案，禁止社交媒体平台向儿童用户提供“令人成瘾”的推荐算法，州长 Kathy Hochul 预计将签署这项法案，使其成为法律。

报道提到，该法案将“从根本上”改变该州少年儿童使用社交媒体的方式。

该法案全称“停止成瘾性算法开发”法案（IT之家注： Stop Addictive Feeds Exploitation ，简称 SAFE，亦有“安全”之意），将禁止 Instagram、TikTok 等平台根据推荐算法向 18 岁以下用户提供内容，社交媒体公司必须为儿童提供“反向编排”的内容。

图源 Pixabay

该法案称成瘾性的算法推荐会对儿童心理健康产生负面影响，并将“成瘾性推送”定义为根据与用户或其持有设备相关的信息，来优先进行推送的行为。根据法案，被发现违规的公司将有 30 天时间纠正问题，否则将面临每名 18 岁以下用户最高 5000 美元（当前约 36277 元人民币）的罚款。

这项法案的支持者包含一个“家长联盟”，该组织曾在美国国会的听证会上和 Meta 办公楼外表示自己的抗议。因为部分家长的孩子在社交媒体平台上看到了“有害内容”，随后自杀身亡。

前《纽约时报》记者 Julie Scelfo 表示，“全国青少年心理健康状况正处于‘紧急状态’中，社交媒体及其令人上瘾的算法，显然是造成这一状况的一大主因。问题并不在于社交媒体本身，而是其令人上瘾的设计导致儿童的情绪被用来牟利。”

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