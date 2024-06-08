李学用：奇瑞可被理解为中国的大众、丰田，价格战“不可能不打”

IT之家 6 月 8 日消息，今日举行的 2024 中国汽车重庆论坛中，奇瑞汽车股份有限公司副总经理李学用发表演讲。谈到奇瑞品牌时，李学用表示奇瑞品牌主要诉求就是一个“值”，可被理解为“中国的大众和丰田”，为广大老百姓造车。

李学用也和其他车企高管一样谈到了“价格战”“内卷”相关话题。他表示，最近中国汽车市场确实非常不易，大家都很卷。“不破不立，这几年内卷，其实给中国品牌还带来了很大的机会。”同时，消费者在购买汽车的过程中，产品质量、情绪价值因素已经排在了（决定因素）第一名、第二名，“传统认知里，品牌必须排第一的时代已经过去了。”

李学用表示，不打价格战“是不可能的”，这是一个市场经济行为，但以牺牲价值作为价格战的前提是不可取的。“在对应的价格里面，给消费者创造最优的价值，才是最优解。”他还认为，正因为所谓的“严重内卷”“价格战”，从另一方面也帮助了中国品牌不断崛起，是中国品牌在科技进步、成本优势方面的价值体现。

▲ 奇瑞风云 E06 概念车，暂未官宣上市日期

在论坛期间还有一个颇有意思的小插曲，比亚迪品牌及公关处总经理李云飞在发表演讲时表示，“奇瑞今年上半年增速非常快，许多维度都超过了比亚迪，而且奇瑞新一代的产品非常不错，营销也做得是有声有色。希望奇瑞能够看到比亚迪的背影，能做到中国的第二。”“希望奇瑞离比亚迪近一点，离得越靠近越好，因为奇瑞可以帮比亚迪分摊点火力。”

IT之家汇总各车企高管在本次论坛上发表的部分观点如下：

长安汽车董事长朱华荣：“卷”是良币驱除劣币的过程，卷本身意味着追求卓越，会卷出中国品牌的新高度，会卷出用户利益的最大化，为用户真正创造价值。

广汽集团董事长曾庆洪：2030 年汽车市场是“433”结构，40% 是混动的，30% 是纯电的，30% 是燃油车。建议新能源汽车、纯电占有率达到 50% 的时候，政府部门研究一下“油电同权”。

比亚迪董事长兼总裁王传福：有竞争才卷，卷才能有技术的突破，产业的升级，优秀的产品才可以诞生。卷是一种自然规律，不要焦虑，积极拥抱才能从竞争中走出来。

比亚迪品牌及公关处总经理李云飞：比亚迪等很多车企在过去两年内，因为补贴退坡、电池原材料涨价等因素，都上调过价格。而现在情况已发生变化，原材料大幅下降使降价成为可能。

吉利控股集团董事长李书福：中国汽车工业的内卷程度全球第一，既是好事也是坏事。若市场化水平高、法律健全、执法严格、透明公平竞争就是好事，反之则是坏事。

蔚来汽车创始人、CEO 李斌：中国汽车产业“一荣俱荣”，一定是集体的成功，“卷”是正常市场竞争必然的结果，涉及到基础设施等领域“不要忘了合作”。

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