八位堂猎户座 X-Pro 手柄 6 月 13 日开售：搭载霍尔摇杆 / 扳机，299 元

IT之家 6 月 8 日消息，八位堂在 6 月 3 日发布了猎户座 X-Pro 手柄，该手柄经微软官方授权，搭载霍尔扳机 / 摇杆，同时配备全自动启停底座，并支持扳机震动功能，目前已经在京东开启预售（6 月 13 日现货开售），售价 299 元。

猎户座 X-Pro 手柄支持三模连接，多平台支持：支持 2.4G 无线连接 Windows 10 / 11；蓝牙连接 Android；有线连接 Xbox Series X / S，Xbox One，Windows 10 / 11。值得一提的是，无线连接 Windows 时，也支持扳机震动，采用全新升级的纽扣扳机马达，震感更加真实，细腻。

猎户座 X-Pro 手柄搭载双霍尔（霍尔扳机和霍尔摇杆），用不接触的方式传导位置，也就没了磨损，寿命更久。搭载全自动启停底座，给底座供电，手柄放下，自动关机，充电；手柄拿起，自动开机，重连。

猎户座 X-Pro 手柄采用双层轻触肩键，转轴轻触十字键，顺滑防磨圈，舒适大背键。支持一键开启 / 关闭配置；3 种设备直接拨档切换；一键开关麦克风。

猎户座 X-Pro 手柄采用全自研的专用 2.4G 接收器，底座带有信号延长功能，将接收器信号延长到电脑桌面，与手柄更近，信号更好。

IT之家附技术规格如下：

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