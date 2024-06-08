开源装机工具 Ventoy 更新 1.0.99 版本：更新 EFI 启动文件，修复 Linux 安装 Bug

IT之家 6 月 8 日消息，开源装机工具 Ventoy 刚刚发布了 1.0.99 版本，更新 EFI 启动文件，修复部分电脑启动时报 Linpus Lite 错误的问题。

IT之家附上 Ventoy 1.0.99 更新主要内容如下：

1.更新 EFI 启动文件，修复部分电脑启动时报 Linpus Lite 错误的问题。

2.修复了 VTOY_LINUX_REMOUNT 在新版本 openSUSE 中不生效的问题。(#2551)

3.修复了 Linux 版本安装到 /dev/ mdX 设备时的 BUG。(#2846)

4.languages.json 更新

5.如果你有通过网络安装操作系统（PXE）的需求，欢迎使用作者的新项目 ——iVentoy

Ventoy 介绍

Ventoy 是一个制作可启动 U 盘的开源工具。

有了 Ventoy 你就无需反复地格式化 U 盘，你只需要把 ISO / WIM / IMG / VHD (x)/EFI 等类型的文件直接拷贝到 U 盘里面就可以启动了，无需其他操作。

你可以一次性拷贝很多个不同类型的镜像文件，Ventoy 会在启动时显示一个菜单来供你进行选择。

iVentoy 介绍

iVentoy 可以看成是一个增强版的 PXE 服务器。用户使用 iVentoy 可以通过网络同时给多台机器启动、安装操作系统。

iVentoy 使用极其简单，无需复杂的配置，直接把 ISO 文件放到指定位置，客户机在启动时根据菜单选择要启动的 ISO 文件即可。

iVentoy 同时支持 x86 Legacy BIOS、IA32 UEFI、x86_64 UEFI 和 ARM64 UEFI 模式。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。