内置毫秒级毫米波雷达 / 支持苹果 HomeKit，绿米 Aqara 人体传感器 FP1E 开启 349 元预售

IT之家 6 月 8 日消息，绿米 Aqara 旗下人体传感器 FP1E 目前已经在京东开启预售，这款传感器内置毫米波雷达，支持 AI 干扰源自识别、AI 灵敏度自适应和 AI 空间背景学习等功能，预售价 349 元（6 月 20 日发货）。

据介绍，这款传感器配备了毫秒级毫米波雷达，响应速度 200ms ，号称可“精准检测空间内人体存在状态、精准感知人体的呼吸微动”，且能够解决常见的红外传感器在静止、微动状态下容易漏报、误报无人状态导致的自动化运行异常问题。

其径向检测距离 6m、120° 水平 / 垂直角度、180° 近距离，最大空间侦测面积为 50㎡。同时，该传感器号称可以告别“目标存在误判”，例如当用户久处卫浴空间时，灯光不会自动熄灭。

AI 方面，其支持 AI 干扰源自识别，可主动识别并排除空间常见干扰源，包括大面积玻璃、镜面、金属、窗帘、风扇、空调、小型宠物等。其 AI 空间背景学习功能还可自动扫描空间能量状态，智能学习环境背景干扰源情况，能够有效排除空间金属反射、玻璃等强反射干扰源所引起的误报。此外，其能够实时熟悉空间状态，自动调节传感检测的灵敏度，全程无需手动配置。

此外，这款产品采用 matter 协议，支持接入苹果家庭（HomeKit）、Google Home、Samsung SmartThings 等生态系统。

IT之家附具体参数信息如下：

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