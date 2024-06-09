维珍银河 VSS Unity 太空飞机完成谢幕演出：六名乘客体验太空之旅

IT之家 6 月 9 日消息，维珍银河公司于 6 月 8 日执行了代号为“Galactic 07”的太空飞行任务，将 6 人送入亚轨道太空，这也是 VSS Unity 太空飞机的最后一次飞行。

VSS Unity 依附于其母机 VMS Eve 的腹部，于美国东部时间早上 10:31 点从新墨西哥州的太空港美国（Spaceport America）起飞。经过一个小时的爬升，抵达 13582 米的高空后分离并点燃火箭发动机，将两名飞行员和四名乘客送入太空并返回。IT之家注意到，此次飞行达到了 87.5 公里的最高高度，是维珍银河使用 VSS Unity 执行的第七次商业太空飞行。VSS Unity 即将退役，为公司计划于 2026 年推出的新型“Delta”级飞船让路。

VSS Unity 太空飞机于美国东部时间上午 11:41 返回太空港美国，标志着维珍银河进行了第七次商业太空飞行，以及第十二次载人太空飞行。维珍银河公司总共使用 Unity 太空飞机进行了 32 次飞行，其中包括非太空的测试飞行。

Unity 将不再执行飞行任务，维珍银河公司将停飞 VSS Unity 所属的 SpaceShipTwo 系列，转而研发新型的“Delta”级太空船，该系列飞船旨在实现更高频次的飞行。维珍银河公司总裁迈克・摩西 (Mike Moses) 在发布会表示，“Delta”级飞船计划至少建造两艘，每周可飞行两次，是 “SpaceShipTwo” 飞行频率的八倍。摩西表示，到 2026 年，新机队每年将运送 750 名乘客进入太空，这将超过迄今为止 60 年太空探索史中进入太空的人数总和。

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