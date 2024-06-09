双网口 + 板载 LPDDR5 内存，华硕 AAEON 推出 UP Xtreme i14 酷睿 Ultra 开发板

IT之家 6 月 9 日消息，华硕旗下 AAEON 研扬科技推出 UP Xtreme i14 开发板，搭载酷睿 Ultra 处理器。

与常见的迷你主机产品不同，UP Xtreme i14 采用 LPDDR5 6400 板载内存而非 SO-DIMM 插槽内存，提供 40-pin GPIO 接口，支持安装 MIPI 相机，兼容 9V-36V 电压输入等。

据介绍，这款开发板还提供两个 M.2 2280 M-Key 固态硬盘插槽、用于 5G 模块的 M.2 3052 B-Key 插槽与 M.2 2230 E-Key 无线网卡插槽。

据介绍，UP Xtreme i14 提供 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A、1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、2x HDMI 2.1、1x DisplayPort 2.1 接口；两个网口分别为 2.5GbE（英特尔 I226-IT）与千兆（英特尔 I219）规格。

UP Xtreme i14 开发板已有两款配置于官网开售：

Ultra 5 125H / 16GB：749 美元（IT之家备注：当前约 5433 元人民币）

Ultra 7 155H / 32GB：959 美元（当前约 6958 元人民币）

另提供以下配件可供选择：

RE-WFKIT-9260NVP 网卡：29.99 美元（当前约 218 元人民币）

Hailo-8 26 TOPS AI 芯片：199 美元（当前约 1444 元人民币）

5G 模块：239 美元（当前约 1734 元人民币）

LTE 模块：69.99 美元（当前约 508 元人民币）

CAN 总线载板：59 美元（当前约 428 元人民币）

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