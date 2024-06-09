昔日独角兽、折叠屏手机鼻祖，柔宇科技破产清算案获受理

IT之家 6 月 9 日消息，深圳市中级人民法院 6 月 6 日发布公告，已受理深圳市柔宇科技股份有限公司破产清算案，并已指定管理人。

据公告，深圳市中级人民法院已于 2024 年 5 月 15 日裁定受理柔宇科技破产清算一案，并指定广东华商律师事务所为柔宇科技管理人。柔宇科技的债权人应在 2024 年 8 月 30 日前向该公司管理人申报债权。未在上述期限内申报债权的，可以在破产财产最后分配前补充申报，但对此前已进行的分配无权要求补充分配，同时要承担为审查和确认补充申报债权所产生的费用。未申报债权的，不得依照破产法规定的程序行使权利。公告称，柔宇科技的债务人或者财产持有人应当向柔宇科技管理人清偿债务或交付财产。深圳市中级人民法院将于 2024 年 9 月 13 日召开第一次债权人会议。依法申报债权的债权人有权参加债权人会议。

柔宇科技曾是柔性显示领域的独角兽企业，由刘自鸿与相关人士创立于 2012 年，柔宇科技曾在 2018 年发布全球首款可折叠手机 ——FlexPai 柔派。公司成立以来获得多轮融资，成为全球成长最快的独角兽之一，至 2020 年 5 月完成 F 轮融资后，公司估值更是高达 60 亿美元（IT之家备注：当前约 435.25 亿元人民币）。

2020 年公司完成上市辅导工作后柔宇科技正式向科创板发起冲刺，但 2021 年 2 月柔宇科技却主动撤回了上市申请。对此，柔宇科技独立董事刘姝威曾表示，主要原因是公司在股东结构方面存在“直接层面三类股东”的情况。这份招股书也暴露了公司真实的财务状况，2017 年至 2020 年上半年，公司实现 5 亿元的营收，净亏损额却超过 30 亿元。不久后，柔宇科技便被传陷入资金困境，并多次被曝欠薪。

今年 3 月，市场曾传出柔宇科技破产传闻，对此柔宇科技于 4 月 1 日发表声明称，公司未曾主动申请破产，也未进入破产程序，目前企业仍在运营中。破产传闻源自公司离职员工个人，以期权结算纠纷名义提出的破产审查申请。

2024 年 4 月 24 日，柔宇科技破产审查听证会在深圳市中级人民法院召开。据员工方统计，300 余名柔宇在职和离职员工共被拖欠工资约 6000 万元，加上公司此前承诺的股权等合计上亿元。

目前在柔宇科技的股权结构中，刘自鸿控股 38.6085%，是第一大股东。

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