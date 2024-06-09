消息称小米 Redmi K80 系列手机正全系测试 2K 纯直屏，拥有联名款机型

IT之家 6 月 9 日消息，博主 @数码闲聊站 此前曝光了小米 Redmi K80 系列手机相关信息：该机将配备 2K 纯直屏，采用 50MP 3.x 直立长焦方案，该版样机暂无长焦微距。

博主 @智慧皮卡丘今日发文爆料，“目前红米 k80 全系测试 2k 纯直屏，有联名系列；中端 note 系列来测微曲，定位中端影像机。”

另外，红米官方今日和兰博基尼汽车进行了微博互动，官宣成为兰博基尼 Squadra Corse 赛事运动部门的赞助伙伴。

IT之家查询获悉，双方上一次的互动是为去年 12 月发布的 Redmi K70 Pro 冠军版手机进行预热。K70 Pro 冠军版手机采用兰博基尼 Essenza SCV12 超跑 Y 型标志设计，搭载骁龙 8 Gen3 处理器，正面配备 6.67 英寸 2K 直屏，拥有 24GB + 1TB 顶配存储，售价 4599 元。

▲ IT之家图赏：小米 Redmi K70 Pro 冠军版

结合上述信息来看，小米 Redmi k80 系列手机将搭载高通骁龙 8 Gen4 处理器，配备 2k 分辨率直屏，冠军版有望延续上一代与兰博基尼汽车的联名。此外，Redmi Note 系列手机有望搭载微曲屏，发展影像实力。

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