消息称小米 Redmi K80 Pro 手机配骁龙 8 Gen 4 + 2K 微曲屏，搭 5500 mAh 电池支持 120W 充电

IT之家 5 月 27 日消息，博主 @数码闲聊站 今天曝光一款神秘工程机的规格信息，该机搭载高通骁龙 8 Gen 4 处理器，配备 2K 屏幕，内置 5500 毫安时电池（支持 120W 充电），此后博主在评论区声称该机为“子系”手机，参考评论区其他用户推测，这款手机有望为小米 Redmi K80 Pro。

参考IT之家此前报道，小米目前已经加速 Redmi K80 系列手机研发进度，将推出骁龙 8 Gen 3 和骁龙 8 Gen 4 两款机型，全系采用 2K 护眼直屏，配备金属中框以及玻璃机身。

目前，关于小米 K80 系列手机的有效信息并不多，目前来看新机的主要升级在处理器、电池等方面。

▲ IT之家图赏：Redmi K70 Pro

作为参考，此前发布的 Redmi K70 搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，采用 6.67 英寸 3200×1440 华星光电 C8 OLED 柔性直屏，手动最高亮度 700nit、全屏激发 1200nit、局部峰值亮度 4000nit，支持 120Hz 刷新率。该机后置 50MP 主摄（光影猎人 800，1/1.55"，OIS）+8MP 超广角（豪威 OV08D10）+2MP 微距（思特威 SC202PCS）三摄。

Redmi K70 Pro 则搭载高通骁龙 8 Gen 3 处理器，除了首发光影猎人 800 主摄，还配有 12MP 超广角（豪威 OV13B10）+ 50MP 光影猎人 400 人像长焦（豪威 OV50D40），感兴趣的小伙伴可以点此查看IT之家评测组此前对于该机的介绍。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。