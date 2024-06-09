预计为 Reno 12 Pro 国际版，OPPO 天玑 7300 新机现身 Geekbench 数据库

IT之家 6 月 9 日消息，OPPO Reno 12 Pro 手机已于今年 5 月 23 日在国内发布，该机型的国际版也确认将要发布。

目前，型号为 CPH2629 的 OPPO 新机现身 Geekbench。据外媒 AndroidHeadlines 报道，该机型为 OPPO Reno 12 Pro 国际版。

IT之家注意到，该手机配备 12GB 的运存，预装 Android 14 操作系统，在性能测试中，单核 1043 分，多核 2944 分。

网站信息显示，该手机主板型号为 k6878v1_64，处理器拥有四个 2.50GHz 核心和四个 2.0GHz 核心 ，与天玑 7300 处理器参数相同。综合以上信息来看，国际版 Reno 12 Pro 与国行版在配置上有着较大差异。

OPPO Reno 12 系列手机国行版拥有标准版和 Pro 版两款机型，分别搭载联发科天玑 8250 星速版和联发科天玑 9200 + 星速版处理， 全系搭载 5000mAh 电池，支持 80W 快充。

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