动视确认《使命召唤：黑色行动 6》需全程联网，Xbox One 和 PS4 版不支持分屏

IT之家 6 月 10 日消息，动视暴雪公司今日确认，《使命召唤：黑色行动 6》将要求玩家全程保持网络连接才能游玩游戏，这适用于该作的战役模式、多人模式以及僵尸模式。

动视暴雪称，“为了在降低游戏硬盘占用空间的同时提供最高画质的游玩体验，《使命召唤：黑色行动 6》将在所有游戏模式中采用流式传输纹理技术。这意味着您将需要持续的网络连接来游玩任何模式，包括战役模式。不过，主机玩家在游玩战役模式时无需付费的会员服务，例如 Xbox Game Pass Core 或 PlayStation Plus。”

IT之家注意到，动视暴雪还提到，本作将在 Xbox Series X / S 和 PS5 主机上支持分屏合作游玩，但“为了保证性能稳定性”，该功能将不会在 Xbox One 和 PS4 上提供。

动视暴雪同时宣布，《使命召唤：黑色行动 6》将于 2024 年 10 月 25 日登陆 Xbox Series X / S、Xbox One、PS5、PS4 和 PC 平台。作为微软的第一方游戏，本作也将首发加入 Xbox 主机和 PC 的 Game Pass 服务。不过，不同等级的 Game Pass 会员将能够游玩的内容有所区别。

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