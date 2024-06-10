微软 Xbox Series X / S 游戏机 1TB 白色无光驱版发布，还有 2TB 特别版

IT之家 6 月 10 日消息，在今日凌晨的 Xbox Games Showcase 活动中，微软公布了新的硬件产品 —— 1TB 白色数字版 Xbox Series X 游戏机、1TB 白色数字版 Xbox Series S 游戏机。

两款游戏机都没有光驱，配有 1TB SSD 存储，采用白色外壳。

此外，微软推出了 Galaxy Black 配色的特别版 Xbox Series X 游戏机，采用 2TB SSD 存储，外壳为黑色点缀绿色亮点。

三款游戏机新品都将于 2024 年圣诞假期发售，Xbox Series X 白色数字版售价 449.99 美元 / 499.99 欧元，Xbox Series S 白色数字版售价 349.99 美元 / 349.99 欧元（国行预计 2599 元），Xbox Series X 的 Galaxy Black 特别版售价 599.99 美元 / 649.99 欧元。

IT之家提醒，微软称原版黑色 1TB Xbox Series S 将“售完即止”，后续可能只能买到白色外壳版本。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。