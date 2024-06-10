凯迪拉克欲打造超级跑车，F1 梦之后的新征程

IT之家 6 月 10 日消息，凯迪拉克的品牌转型之路似乎又迎来新的转折。本周，通用汽车全球设计部门的副总裁 Michael Simcoe 在接受澳大利亚媒体 Car Sales 采访时表示，凯迪拉克有意进军超级跑车 (hypercar) 领域，与阿斯顿・马丁 Valkyrie 和梅赛德斯-AMG One 等车型展开竞争。

IT之家注意到，Simcoe 在底特律接受采访时并没有明确确认凯迪拉克是否已经着手研发 hypercar，但他并未否认这一可能性。Simcoe 表示，“我们有能力打造 hypercar 吗？答案是肯定的。我们想要打造吗？答案也肯定的，”不过他随后话锋一转，“我们是否正在打造一款 hypercar 呢？这暂时保密。”

这位澳大利亚籍设计师表示，凯迪拉克的 hypercar 可以采用燃油发动机或电动驱动，尽管凯迪拉克此前已宣布将在 2030 年全面转向电动化。

如今凯迪拉克 (或其母公司通用汽车) 想要进军 hypercar 领域已经不像五年前那么令人惊讶，凭借着强劲的设计语言和现代化的电动车平台，凯迪拉克成功地塑造了更具吸引力的品牌形象，并于去年宣布与 Andretti 合作进军 F1 赛事。

IT之家注意到，许多参与 F1 赛事的品牌，例如阿斯顿・马丁、梅赛德斯和法拉利，都会推出 hypercar 车型，以此将赛车运动与汽车制造联系起来。因此，凯迪拉克的高层们讨论打造一款能够卖到数百万美元并为品牌带来巨大曝光度的超高速公路跑车也合乎情理。

不过，在考虑斥巨资打造一款更具象征意义的 hypercar 之前，凯迪拉克首先需要解决其 F1 项目的问题。该车队原本计划在 2025 年加入 F1 比赛，但未能获得赛事方的批准，目前只能将目标推迟到 2026 年。

Simcoe 还表示 SUV 是“一种必要的邪恶”，但凯迪拉克仍将推出轿车，因为他认为“负担得起的人… 总是需要第二辆非 SUV 的汽车”。

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