通用汽车高管：凯迪拉克轿车并未消亡，将推出新一代纯电轿车

IT之家 6 月 5 日消息，据澳大利亚车媒“DRIVE”今日报道，凯迪拉克目前已在开发新一代轿车。通用汽车全球设计副总裁麦克・西姆科（Mike Simcoe）在近期的一次媒体圆桌会议上透露，凯迪拉克的全新轿车将在未来几年内发布，公司将推出全新的轿车产品组合。

他还表示，在凯迪拉克未来的产品阵容中，经济型纯电动轿车将拥有一席之地。“SUV 是不可避免的，它们已经作为一种舒适、理性的选择占领市场。不过对于买得起的人来说，总会有人会将 SUV 以外的车型作为自己的第二辆车，轿车并未消亡。”

凯迪拉克此前已经发布了一款主打“极致奢华”的纯电动轿车 Celestiq，首批限量版 Celestiq 今年已在美国密歇根州沃伦市的通用全球技术中心开始手工组装，年产量预计在 100 到 150 辆之间。

Celestiq 的起售价约为 34 万美元（IT之家备注：当前约 246.2 万元人民币），尽管价格不菲，凯迪拉克表示 Celestiq 在去年 12 月就已售罄，订单排到了 18 个月后。为了迎合客户需求，凯迪拉克为 Celestiq 提供了大量的定制选项，甚至允许客户提出任何个性化要求，奉行“永不拒绝客户要求”的原则，可谓不惜工本。

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