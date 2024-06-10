微软斯宾塞几乎确认 Xbox 掌机存在，强调本地游玩体验“很重要”

IT之家 6 月 10 日消息，在今日凌晨的 Xbox Games Showcase 活动结束后，微软游戏部门负责人菲尔・斯宾塞 (Phil Spencer) 接受 IGN Live 2024 采访时透露了有关 Xbox 掌机的更多信息。

IT之家节选部分采访内容如下：

菲尔・斯宾塞：所以我们应该推出掌上游戏机，你需要让 Xbox 总裁 Sarah Bond 来这里。我们在硬件方面的未来非常棒，团队正在围绕不同的外形、不同的游戏方式开展工作。我对此感到非常兴奋。今天的主题是游戏，我们展示了针对 Series S 与 Series X 等第九代游戏机方面的工作，但我们会有时间出来谈谈更多关于平台的事情，我们迫不及待地想把它带给你们。

Ryan McCaffrey：假设微软推出了一款 Xbox 或 PC 游戏掌机，它会是一款类似 Steam Deck 的专用硬件，支持离线游玩游戏，还是需要 Wi-Fi 连接才能串流内容。

菲尔・斯宾塞：所以我发现，我喜欢我的 ROG 掌机、联想拯救者掌机和 Steam Deck，我认为能本地游玩游戏真的很重要。