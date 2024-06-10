采埃孚革新安全气囊设计，不再占据方向盘中心位置

IT之家 6 月 10 日消息，几十年来，汽车方向盘中央一直被安全气囊占据。然而，汽车零部件供应商德国采埃孚 (ZF) 近日发布了一种新设计，将安全气囊的位置移至方向盘顶部，为方向盘设计带来更多可能性。

IT之家主注意到，这款新颖的方向盘和安全气囊由采埃孚旗下被动安全系统部门 Lifetec 开发，在碰撞发生时，安全气囊将从方向盘顶部弹出，并向下延伸至方向盘上沿边缘，保护驾驶员安全。采埃孚表示，这种新设计既能保证安全性，又能为方向盘中央区域的造型设计提供更大的自由度。

Lifetec 展示了首款采用全新安全气囊设计的方向盘，其中央部分采用一体式亮黑色面板，设计简约流畅。喇叭按钮仍旧保留在中央位置，符合驾驶者的使用习惯。未来，汽车制造商可以将这一概念进一步拓展，例如在方向盘中嵌入感应式控制装置，甚至将显示屏放置在以往安全气囊所在的位置。

目前，采埃孚尚未透露其新型安全气囊设计是否已投入生产，也未公布配备顶部弹出式安全气囊的新车上市时间。不过，这项革新无疑将让渴望摆脱笨重方向盘的汽车内饰设计师们兴奋不已。

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