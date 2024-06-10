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飞傲夏季新品预告：圈铁静旗舰耳机、小尾巴磁吸套件、LDAC 发射器、自动唱盘机等新品 7 月底前上市

2024/6/10 14:36:18 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
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IT之家 6 月 10 日消息，飞傲联合创始人 James 今日在微博预热夏季新品阵容，包含多款新品耳机、耳放及其他音频配件产品。

飞傲新品预热

IT之家总结部分新品信息如下：

耳机新品

  • FD15：千元级不锈钢外壳单动圈耳机，6 月 18 日上市

FD15 耳机

▲ 图源：LOMO 胖纸

  • FH19：旗舰圈铁耳机，7 月初上市

  • FX17：圈铁静旗舰耳机，7 月初上市

官方介绍

  • FT1：千元级封闭式北美胡桃木大耳，7 月下旬上市

FT1 耳机

▲ 图源：Porta-Fi

其他新品

翡声 JA11

▲ 图源：LOMO 胖纸

JA11 支持 DSD 解码、内置 PEQ 功能，提供 30mW 的输出能力，James 今天暗示其“两位数价格”会显著低于 99 元。

价格预期

  • K11 R2R：千元级台式解码耳放，6 月底上市

  • Magclip：小尾巴磁吸套件，6 月底上市

Magclip 小尾巴磁吸套件

  • BT11 Type-C LDAC 发射器：7 月中旬上市

  • BTR11 蓝牙解码耳放：接替 BTR1K，7 月下旬上市

  • BTR13 蓝牙解码耳放：接替 BTR3，7 月下旬上市

  • UTWS15 真无线耳挂：UTWS5 无线充电版，7 月下旬上市

现款 UTWS5

▲ 现款 UTWS5

  • TT13 自动唱盘机：7 月下旬上市

TT13 自动唱盘机

▲ TT13 自动唱盘机和 SP5 音箱

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关键词：飞傲耳机耳放

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