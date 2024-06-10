飞傲夏季新品预告：圈铁静旗舰耳机、小尾巴磁吸套件、LDAC 发射器、自动唱盘机等新品 7 月底前上市

IT之家 6 月 10 日消息，飞傲联合创始人 James 今日在微博预热夏季新品阵容，包含多款新品耳机、耳放及其他音频配件产品。
IT之家总结部分新品信息如下：
耳机新品
FD15：千元级不锈钢外壳单动圈耳机，6 月 18 日上市
FH19：旗舰圈铁耳机，7 月初上市
FX17：圈铁静旗舰耳机，7 月初上市
FT1：千元级封闭式北美胡桃木大耳，7 月下旬上市
其他新品
JA11 支持 DSD 解码、内置 PEQ 功能，提供 30mW 的输出能力，James 今天暗示其“两位数价格”会显著低于 99 元。
K11 R2R：千元级台式解码耳放，6 月底上市
Magclip：小尾巴磁吸套件，6 月底上市
BT11 Type-C LDAC 发射器：7 月中旬上市
BTR11 蓝牙解码耳放：接替 BTR1K，7 月下旬上市
BTR13 蓝牙解码耳放：接替 BTR3，7 月下旬上市
UTWS15 真无线耳挂：UTWS5 无线充电版，7 月下旬上市
TT13 自动唱盘机：7 月下旬上市
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