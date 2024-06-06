三星 Galaxy Buds 3 / Pro 耳机曝光：IP57、银 / 白可选，售 139/229 美元

IT之家 6 月 6 日消息，三星有望下月在法国巴黎召开 Galaxy Unpacked 发布会，发布新款 Galaxy Z Fold6、Galaxy Z Flip6 手机之外，还将会推出 Galaxy Buds 3 和 Galaxy Buds 3 Pro 两款耳机。

Galaxy Buds 3

三星 Galaxy Buds 3 共有银色和白色两种颜色，采用单向扬声器，具备 IP57 级别防水防尘，支持三星 SmartThings 查找功能，用户不用担心丢失耳机了。

这款耳机续航方面，在开启 ANC 主动降噪之后，满电续航为 5 小时，关闭 ANC 后增加 1 小时；搭配充电盒续航时间为 24 小时。

售价方位预估和前代相同，为 139 美元（IT之家备注：当前约 1008 元人民币）。

Galaxy Buds 3 Pro

三星 Galaxy Buds 3 Pro 采用双向扬声器，此外还支持自适应噪音控制、Blade 灯效和环境声音。

满电开启 ANC 后续航为 6 小时，关闭 ANC 后为 7 小时；搭配充电盒满电续航为 30 小时。

售价方位预估和前代相同，为 229 美元（当前约 1660 元人民币）。

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