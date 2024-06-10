三星 Galaxy Buds 3 Pro 耳机模糊海报曝光：带有耳机柄，类似苹果 AirPods 系列

IT之家 6 月 10 日消息，X 平台博主 Evan Blass 今日分享了一张三星 Galaxy Buds 3 Pro 耳机官方海报，尽管进行了模糊处理，但 Galaxy Buds 3 Pro 的整体设计还是可见的。

▲ 图源 Evan Blass，下同

从图上可以看到，Galaxy Buds 3 Pro 采用了带有耳机柄的全新设计，配备硅胶耳塞，整体轮廓类似于苹果的 AirPods 系列，曝光产品采用银色配色。

根据此前的爆料，三星 Galaxy Buds 3 Pro 采用双向扬声器，支持自适应噪音控制、Blade 灯效和环境声音。满电开启 ANC 后续航为 6 小时，关闭 ANC 后为 7 小时；搭配充电盒满电续航为 30 小时。

此外，Galaxy Buds 3 Pro 的售价方位预估和前代相同，为 229 美元（IT之家备注：当前约 1663 元人民币）。

除了耳机产品外，该博主昨日（6 月 9 日）还曝光了 Galaxy Z Fold 6/ Flip 6 折叠屏手机、Galaxy Ring 智能指环，Galaxy Watch 7 智能手表（预计推出 40 毫米和 44 毫米两种型号）的外观海报，但同样进行了模糊处理，以免被三星公司起诉。

此前有消息称三星将于 7 月 10 日举办新一轮 Galaxy Unpacked 活动，届时IT之家会持续关注并跟进报道。

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