三星 Unpacked 发布会新品以马赛克形式曝光，含 Galaxy Z Fold 6 手机、Galaxy Ring 指环等

IT之家 6 月 9 日消息，三星 Galaxy Unpacked 夏季新品发布会将于 7 月举行，在此之前，海外博主 @Evan Blass 以类似马赛克的形式曝光了主要新品的外观海报。

▲ 图源博主 @Evan Blass，下同

从图中可以看到，此次发布会的新品包含 Galaxy Z Fold 6 和 Galaxy Z Flip 6 两款折叠屏手机，提供银、黑、金三款配色的 Galaxy Ring 智能指环，采用橙色表带的 Galaxy Watch 7 智能手表（预计推出 40 毫米和 44 毫米两种型号）。

值得一提的是，备受关注的 Galaxy Buds3 系列耳机并未清晰呈现。

据IT之家此前报道，此前有消息称三星将于 7 月 10 日举办新一轮 Galaxy Unpacked 活动，主角是 Galaxy Z Fold6 和 Galaxy Z Flip6 手机。本次活动举办地为法国巴黎，其将于当月晚些时候举办 2024 年夏季奥运会，而三星是奥运会的全球最大赞助商之一。

除了两款可折叠手机之外，本次活动上另一个关注的焦点是 Galaxy Ring 智能戒指，三星将为其注入各种 AI 功能，为用户提供个性化需求体验。

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