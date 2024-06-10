10 月 8 日发售，《暗黑破坏神 4》首个资料片“憎恨之躯”上架 Steam 售 278 元起

IT之家 6 月 10 日消息，在今日凌晨的微软 Xbox Games Showcase 活动中，暴雪介绍了《暗黑破坏神 4》首个资料片“憎恨之躯”，该资料片将在 10 月 8 日登陆 Xbox、PC、PS5 和 PS4 平台，目前这款游戏资料片已经上架 Steam 平台（点此访问），具体价格信息如下：

标准版：278 元

豪华版：418 元

终极版：623 元

IT之家获悉，游戏豪华版包括《憎恨之躯》和纳罕涂迷障行者灵巫护甲；另外还可在《暗黑破坏神 4》中立即解锁“犬类宠物赫拉铁力”、“纳罕涂战猫坐骑”及“坐骑护具合集”、“单赛季高级战令代币”。

而终极版包括《憎恨之躯》和纳罕涂迷障行者灵巫护甲；另外，还可在《暗黑破坏神 4》中立即解锁“犬类宠物赫拉铁力”、“萌虎宠物娜塔亚”、“纳罕涂战猫坐骑”及“坐骑护具合集”、“纳罕涂遗世护甲捆绑包 (五套职业护甲套装)”、“信仰之翼美化道具”、“纳罕涂主题城镇传送门”、“3000 白金币”和“单赛季高级战令代币”。

官方同时表示，预购《憎恨之躯》资料片任意数字版即可获得“雪豹宠物奥科”，稿该宠物可立即在《暗黑破坏神 4》中使用；还能获得“圣母的挽歌传奇宝石”奖励，可立即在《暗黑破坏神：不朽》中使用。

据介绍，在《暗黑破坏神 4》“憎恨之躯”资料片中，玩家可以扮演全新职业“魂灵师（Spiritborn）”，成为丛林里的顶尖掠食者。招募战斗佣兵协助战斗、在全新 PvE 合作活动中同心协力。IT之家从发布会获悉，官方宣布将于 7 月 18 日公布更多详情。

游戏官方介绍：

进入全新区域纳汉图的寻找涅芮尔，她因为选择囚禁万恶之源墨菲斯托而受尽苦难，并寻找着能够将其毁灭的方法。 玩家可在资料片中力挫魔神墨菲斯托的邪恶阴谋。化身全新的灵巫职业，借助神秘的众灵之力，在战斗中扫除邪恶。将冒险足迹延伸至纳罕涂，在繁茂的丛林中自由穿行。招募新的雇佣兵并肩作战，征服新的敌人、新的地下城，并应对新的 PvE 合作模式挑战等等。

游戏图赏：

微软 Xbox 游戏展示会专题

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