每天可处理 5600 吨原油，亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”完成安装

IT之家 6 月 10 日消息，中国海油发布消息，亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”完成海上安装，在珠江口盆地流花油田就位。为我国首个深水油田二次开发项目年内投产奠定基础。

▲ 图源中国海油官方公众号，下同

“海葵一号”是集原油生产、存储、外输等功能于一体的高端海洋装备，由船体和上部功能模块组成，最大直径约 90 米，由近 60 万个零部件组成，总重达 3.7 万吨，高度接近 30 层楼（IT之家注：约 80 米），主甲板面积相当于 13 个标准篮球场（约 5460 平方米）。

“海葵一号”最大储油量达 6 万吨，每天能处理约 5600 吨原油。它采用新型的圆筒结构设计，设计寿命 30 年，可连续在海上运行 15 年不回坞。

IT之家此前报道，“海葵一号”于 4 月 26 日在青岛完工交付，从山东青岛离港启运，运往珠江口盆地的“我国第一座深水油田”流花油田。

据介绍，“海葵一号”是国内首次对圆筒型海洋装备进行海上回接，由于圆筒型结构重心高、受风面大，容易发生旋转，海上安装难度极大。为确保“海葵一号”在波涛汹涌的大海安稳扎根，项目提前在海底安装了 12 套由我国自主设计、建造的深水吸力锚，并通过 12 条由“锚链 + 中水浮筒 + 聚酯缆”构成的系泊锚腿进行连接。

这套系泊系可以将“海葵一号”固定在海面上，同时支持抵御超强台风。

投产后，“海葵一号”将与“海基二号”平台一起服役于我国第一个深水油田“流花 11-1 油田”，形成“深水导管架平台 + 圆筒型‘海上油气加工厂’”开发模式。

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