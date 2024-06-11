苹果 WWDC24 开发者大会一文汇总：iOS 18 重磅更新，苹果牌“AI”惊喜登场

IT之家 6 月 11 日消息，今天（6 月 11 日）凌晨 1:00，苹果 WWDC24 全球开发者大会如期举行。

在主题演讲中，苹果完全聚焦于软件，发布了新一代操作系统，iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、watchOS 11、visionOS 2 悉数登场。以及正如先前各路爆料所提到的那般，苹果围绕着 AI 大招大讲特讲。

接下来，我们就一同看看 WWDC24 的具体情况。

一・visionOS

Vision Pro 作为去年 WWDC 的 One more thing，其新操作系统 visionOS 2 率先在本次 WWDC 中登场。

官方称，visionOS 2 迎来了多个重磅更新。

visionOS 2 核心变化在于照片 App，iPhone 图库中的普通 2D 照片，可以转换成具有自然深度感的 3D 空间照片。

苹果表示，这是通过“高级机器学习”将普通照片空间化，推动空间计算更进一步，将彻底改变用户欣赏照片的方式。

以及，visionOS 2 还引入了直观的手势控制功能，Mac 用户只需简单抬手并轻点两指，即可打开主屏幕视图，并且可以翻转手掌调出控制中心。连接 Mac 后，支持宽银幕模式，能进一步延展成环绕的超宽屏。

而且，visionOS 2 利用先进的体积 API 技术，使得多个复杂的 3D 应用程序能够同时并行运行，提升了多任务处理能力。旅行模式的使用场景，也不再局限于飞机，新增对火车支持。

此外，苹果还宣布与佳能合作，将推出全新的空间镜头，搭配佳能 EOS R7 相机。

值得一提的是，库克宣布，Vision Pro 将于 6 月 28 日正式登陆中国大陆市场。

目前，国行 Apple Vision Pro 已上架，6 月 14 日起接受预购，6 月 28 日正式发售，256GB 版售价 29999 元起，512GB 版售价 31499 元起，1TB 版售价 32999 元起。

二・iOS

紧跟 visionOS 2 登场的，是最备受关注的 iOS 18，早前多个爆料者都直言 iOS 18 会是“史上最大更新”。

说起 iOS 18 的最大亮点，在于全新主屏幕自定义功能 —— 用户可以自由设置应用图标主题、自由放置应用图标，并新增了深色模式下自动为应用图标填充深色的选项。

与此同时，控制中心也进行明显改动，采用多页面布局，变得更具有扩展性。可以上下滑动显示不同的控件，也可以自定义排列和大小，用户还可以将新的控制功能添加到锁屏替换原有的闪光灯和相机。

信息 App 的调整较大，新增文本加粗、下划线和斜体的功能，支持短信内容的下划线和删除线。“点回”功能拓展，支持任意表情符号或贴纸，用户还可撰写信息，并设定时间将其稍后再发送。

凭借卫星通讯功能，可以实现在无网络情况下通过卫星发送消息，对方没有开通卫星服务也可以收到消息。iOS 18 还有向没有 Apple 设备的联系人发送信息时，信息 App 现支持 RCS。

照片 App 的改版力度亦肉眼可见，号称“迄今最重大的设计革新”，上方为照片网格，下方会根据主题分类的。

底部新增更多按键，新增隐藏屏幕截图功能，新增旅途回忆功能，还可以按人脸对图像归组。

邮件 App 新增“摘要”电子邮件和自动分类，地图 App 新增详细的地形图，钱包和备忘录两个 App 同样有所升级。

安全方面，iOS 18 新增 App 应用锁功能，支持使用 Face ID 锁定单个应用，同时可以隐藏 App。以及用户可以选择某些 App 看到某些联系人，还有限制网络和配件访问的新控件。

值得关注的是，iOS 18 也成为了游戏党的福音，支持游戏模式，开启后系统将针对游戏场景做出优化，最大限度减少后台活动，确保最高帧率表现。

三・Audio & Home

在主题演讲中，苹果还展现了音频和家庭方面的体验升级。

其中最引人注意的一项是关于 AirPods 的新特性，将引入头部动作识别技术，得益于该技术，用户可以实现“点头 Yes 摇头 No”的互动体验。

具体来看，就是用户仅需点头即可接听来电，摇头则可挂断电话，苹果表示，这一体验很适合在双手不便操作手机的场合使用。

此外，AirPods 还增加了通话人声分离功能，在有效区分并强调用户说话声音的同时，减少周围环境的噪音。

还有全新 tvOS，新增 InSight，看到场景可以识别人物和背景音乐。

四・watchOS

去年推出的 watchOS 10，凭借着较大的更新力度，备受用户的好评。

作为对比，全新的 watchOS 11 尽管更新幅度稍逊，但更为专注，苹果将重心放在健康和健身追踪功能的革新。

首先，watchOS 11 加入“训练负荷”功能，为用户估算运动负荷，通过综合心率、海拔、配速、时长、年龄、体重等维度，在训练结束后，为效果打分。如果运动超过身体的负荷能力，手表会及时发出提醒。

其次，watchOS 11 圆环挑战支持更灵活的设置，加入请假和“休息日”，如果用户身体不适或无训练安排，可以暂停圆环挑战，且不影响连胜进度。

再次，watchOS 11 推出了全新健康数据 App“活力”，可以直观呈现用户的健康数据，便于了解自身健康状况，并做出有利于健康生活方式的决定。

最后，watchOS 11 为女性健康升级月经追踪并新增孕期检测，可显示孕期情况。

此外，watchOS 11 升级点还包括自动堆叠功能、自动推荐合适壁纸、可进行实时翻译、“实时活动”功能即将上线。

五・iPadOS

史诗级更新！在全新 iPadOS 18 中，苹果终于为 iPad 带来了原生计算器。

从官方的演示效果来看，iPadOS 18 计算器界面和 iPhone 计算器相同，且针对 iPad 的尺寸进行了优化。

需要注意的是，iPad 计算器将比 iPhone 更为强大，不仅支持一样的数字计算功能，还支持通过 Apple Pencil 直接按照日常计算的方式写出算式进行计算，官方称之为“数学笔记”。

以及，书写计算支持变量实时调整，计算器会根据书写变量实时更新结果，会根据用户的书写字迹显示结果，并支持根据表达式自动生成创建曲线图，同时支持备忘录使用计算器的所有全新数学功能。

除了原生计算器，iPadOS 18 的升级基本看齐 iOS 18，比如主屏幕个性化设置、控制中心功能、游戏模式等。

不过在这些基础上，iPadOS 18 还拥有新的悬浮栏，可自定义应用内的常用功能栏。

此外，还支持自动优化手写笔记，帮助用户的手写字体变得更好看，且写字更快。

六・macOS

全新的 macOS，苹果以“Sequoia”命名，并带来新功能“iPhone mirroring”。

该功能和华为的多屏协同有着异曲同工之妙，用户可以在 Mac 上直接操控 iPhone，iPhone 的界面会在 Mac 镜像显示。

用户不仅可以在 Mac 上使用 iPhone 的应用，iPhone 的声音也会通过 Mac 播放，且 iPhone 会保持锁定状态，以保证隐私安全。

另外，全新的 macOS 还具备五大新特性：

第一，新增智能多窗口管理功能，自动对窗口进行大小以平铺并填满屏幕，充分利用最大的屏幕空间。

第二，新增独立的“密码”应用，支持跨平台使用，允许用户管理 Wi-Fi 密码、应用程序和网站密码、验证码等，使凭证管理更加轻松便捷。

第三，增加视频会议美化背景功能，帮助用户掩盖杂乱的环境。

第四，Safari 浏览器智能化， 引入新的“亮点”功能 ，通过 AI 提取网页上的有用信息。

第五，游戏开发套件 Game Porting Toolkit 升级至 2.0 版本，在 Xcode 的支持下，游戏移植过程将进一步简化。

七・Apple Intelligence

在主题演讲的最后部分，库克谈到苹果公司多年来一直在使用人工智能和机器学习，并亮出了大招 ——Apple Intelligence（苹果智能）。

苹果表示，苹果智能拥有强大的、直觉的、完整的、个人的、私人的五重特性，将生成模型置于 iPhone、iPad 和 Mac 的核心位置。

关于苹果智能的几大突出特质，官方进行了详细介绍。

其一， 支持自然语言理解 ，可以自动识别通知的重要等级重新排序，不仅可以自动润色邮件、总结备忘录，还可以实现生成式图片。

其二，支持全局在不同应用中分析内容，跨应用调整资料和信息，苹果强调所有信息调整拥有最高等级的隐私保护，不收集数据，只处理数据。

其三，使用私有云计算技术，实现芯片级别的数据保护，如果本地端算力不够的运算，会发送到私有云上计算。

伴随着苹果智能的诞生，Siri 焕然一新，实用性迈上崭新的台阶。

根据苹果的介绍，Siri 的图标更新，人机交互界面革新，运行时手机四周会出现发光特效，变得更自然、更贴切、更个性化。

只需在屏幕底部轻点两下，即可弹出键盘与 Siri 对话，并且，用户指令的回应会以内容丰富的卡片形式呈现。

全新的 Siri 会加强理解上下文对话的能力，可以帮助用户理解和发现前所未有的内容。

并且还将具备“屏幕感知”功能，可以识别屏幕，进行将信息中发送的地址添加到联系人中、从电子邮件中获取航班详细信息、自动提取填写证件号码等操作。

以及，还将拥有更丰富的产品知识库，帮助用户解决设备使用问题。

苹果强调，新功能将分阶段推出，将在“未来一年”内逐步向所有用户推送，且更多强大功能也将在 iOS 18 的生命周期内陆续加入 Siri。

另外，得益于苹果智能，iPhone 还会拥有更多实用性操作。

比如支持重写功能，可以重新书写邮件、求职信等等，调整语气、进行校对，识别内容，一键回复均可完成。

比如强化专注模式，在勿扰专注模式中，如果收到紧急通知，AI 会提醒在屏幕上。

比如实现 Genmoji，可以通过文字描述，实现自由定制的 Genmoji 表情包。

比如备忘录新增 imagewand 功能，可以根据用户备忘录里的文字内容，自动生成一张插图，且会结合文字内容生成图片。

比如配合 Image Wand，可以粗糙的草图转化为精致的图像，还能一键抹除修复图像。

比如支持通话录音功能，可以打电话的时候，开启录音直接转写成文字。

值得注意的是，苹果还宣布和 OpenAI 合作，未来将会在 Siri 中加入 ChatGPT。

Siri 将免费利用 GPT-4o，无需创建账户。请求不会被记录。ChatGPT 用户还可以访问体验中的付费功能。

集成 GPT-4o 的苹果将在 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS 上推出，未来计划支持其他人工智能模型。

但是，想要使用是有门槛的，苹果智能存在硬件限制，iPhone 方面暂时只有搭载 A17 Pro 的 iPhone 15 Pro / Max 可以使用。

以及苹果智能还是个“饼”的状态， 仍在开发中，不会立即向开发者开放，计划今年秋季向公众开放，但部分功能、更多语言和平台支持需要等到明年。

以上就是苹果 WWDC24 主题演讲的情况了，大家对新系统的更新情况满意吗？

从社交平台中网友的反馈来看，有五处新花样备受好评：iOS 18 全新自定义选项、可给应用上锁、有通话录音、iPad 内置原生计算器、苹果发力 AI。

当然，按照惯例，一些老设备会无缘新系统，苹果现已公布可适配机型，详情如下：

目前，苹果已经向用户推送了各个系统的开发者预览版 Beta 更新，公开测试版将于下个月发布。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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