苹果 iOS 18 合作 OpenAI 惹怒马斯克：他们将出卖用户数据，考虑在公司禁止苹果设备

IT之家 6 月 11 日消息，众所周知，马斯克和 OpenAI 的关系不怎么样，双方曾多次在网上互怼并对簿公堂。

而苹果今日在 WWDC24 开发者大会上宣布和 OpenAI 公司合作，未来将会在 Siri 中加入 ChatGPT。这一操作惹怒了马斯克，他在 X 平台连发多条帖子，指责苹果“出卖用户数据”。

马斯克表示：“苹果不够聪明，无法制造自己的 AI，却认为能够确保 OpenAI 保护你的安全和隐私，这显然是荒谬的！一旦将你的数据交给 OpenAI，苹果就不知道到底发生了什么。他们正在出卖你。”

马斯克还称：“如果苹果在操作系统层面整合 OpenAI，那么苹果设备将被我的公司禁止使用。这是不可接受的安全违规行为。并且游客必须在门口检查他们的苹果设备，然后将其存放在法拉第笼中。”（IT之家注：法拉第笼是由金属或者良导体形成的笼子，可屏蔽设备信号。）

随后，马斯克还 P 了一张图，讽刺“OpenAI 通过苹果 iPhone 间接吸走了用户数据”。

而 OpenAI CEO 阿尔特曼则显得心情不错，他在 X 平台表示：“非常高兴能与苹果合作，今年晚些时候将 ChatGPT 集成到他们的设备中！我想你一定会喜欢它。”

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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