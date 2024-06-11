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首页 > iPhone之家>iPhone新闻

iPhone 终于自带通话录音：苹果 iOS 18 全新 AI 功能秋季上线，还能转录文字摘要

2024/6/11 6:16:03 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 小亞、Sean_冬瓜佳宜 的线索投递！

IT之家 6 月 11 日消息，在今日凌晨的苹果 WWDC24 开发者大会上，iOS 18 官宣迎来“苹果智能”（Apple Intelligence）功能。在一个一闪而过的介绍图中，出现了用户等待已久的通话录音功能。

IT之家查询 Apple Intelligence 官网介绍页发现，该功能被描述为“只需在 Notes 或 Phone 应用中点击‘录音’即可捕获录音和文字记录。Apple Intelligence 会生成录音信息摘要，以便用户一目了然地了解最重要的信息。”

电话通话转录支持英语（美国、英国、澳大利亚、加拿大、印度、爱尔兰、新西兰、新加坡）、西班牙语（美国、墨西哥、西班牙）、法语（法国）、德语（德国）、日语（日本） 、普通话（中国大陆、台湾地区）、粤语（中国大陆、香港地区）和葡萄牙语（巴西）。

为了保证用户知情，苹果表示，通话录音开启时，参与者都会自动收到通知

不过 Apple Intelligence 有硬件限制，iPhone 方面目前只有 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 可以使用。此外，搭载苹果 M 系列的 iPad 和 Mac 设备也支持访问 Apple Intelligence。

苹果官网显示，Apple Intelligence 将于今年秋季推出 Beta 版本

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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关键词：苹果AIWWDC24苹果通话录音iPhone通话录音

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