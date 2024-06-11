鸿蒙智行首款轿跑 SUV：智界 R7 官图公布，华为与奇瑞联手打造

IT之家 6 月 11 日消息，华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东今日官宣，鸿蒙智行将迎来首款轿跑 SUV，华为与奇瑞联手打造智界 R7。

余承东表示：“R 来自 Revolution，代表突破与颠覆。智界 R7 采用全新轿跑 SUV 设计，有时尚动感的溜背造型，内部空间将突破大家的想象！再加上华为领先的智能黑科技，智界 R7 在产品实力上超越传统豪华汽车品牌！它为智慧出行时代的消费者提供了更好的轿跑 SUV 新选择，值得大家期待！”

IT之家附智界 R7 官图如下：

该车的伪装图此前已曝光，拥有修长、圆润的车身，线条呈现出灵动气息，但整体又相当厚重。值得一提的是，在其中一张预告图中还出现了特斯拉 Model X 的部分车身，暗示新车将会把 Model X 视作“竞争对手”。

汽车博主 @孙少军 09 称，目前可以确认新车将采用享界 S9、问界 M9“同款”设计语言，搭载华为最新的 ADS 3.0 智驾系统和“途灵”平台，新一代鸿蒙座舱“黑科技”都有可能上车。其定位将仅次于问界 M9，预测价格在 30 万~40 万区间。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。