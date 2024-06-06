比亚迪高管谈余承东“价格战”言论：消费者乐见“好价值”，华为降价也挺狠

IT之家 6 月 6 日消息，比亚迪集团品牌及公关处总经理李云飞今天放出了“第五代 DM 技术百公里亏电油耗 BOSS 直测”的直播片段，在直播过程中他谈到了华为余承东此前有关“价格战”的言论。

李云飞表示，自己已经关注到了余承东近期“比亚迪是卷价格，华为是卷价值”的言论，觉得只要拥有好技术、通过好产品和好价格，消费者就是最大的受益方。“面对技术好、产品好、价格又好的产品，消费者是受益的，是最开心的，我觉得这才叫好价值。”

李云飞表示，自己“印象中”华为（此处指问界、智界等）过去一两年也降了两次价，降的幅度也蛮大的，每次都是三万五万的幅度，这个也是“卷价格”。在他看来，现阶段的比亚迪更多是在“卷技术”“卷规模”“卷产品”。

因为你这么多技术、产品，云辇啊、易四方啊，都是“独门黑科技”，其他品牌都没有。我们也欢迎其他品牌把车开到我们的展台上，浮个水、上个大坡上个小坡，也可以把刹车、转向去掉，都是同台竞技嘛！

IT之家附事件背景：在 6 月 1 日举行的 2024 未来汽车先行者大会上，余承东曾谈到对行业价格战的看法。他表示，现在的智能电动网联汽车中，全世界 No.1 的“卷王”应该是比亚迪，他们有超低的成本。“我们不善于卷超低价格，我们还是善于卷价值、卷智能化、豪华感、舒适感，卷安全、高质量、卓越的、舒享的用户体验。”

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