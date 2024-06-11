我国第四批预备航天员选拔工作顺利完成，港澳地区各有 1 人入选

IT之家 6 月 11 日消息，据中国载人航天工程办公室消息，我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作日前结束，共有 10 名预备航天员最终入选，包括 8 名航天驾驶员和 2 名载荷专家（香港地区、澳门地区各 1 名载荷专家）。后续，他们将进入中国航天员科研训练中心接受全面系统的训练。

我国载人航天工程第四批预备航天员选拔工作自 2022 年下半年全面启动，经过了初选、复选、定选 3 个阶段。其间，首次面向港澳地区选拔载荷专家，得到了港澳各界和社会民众的大力支持和热情参与。

目前，我国航天员选拔训练体系更加成熟完善，随着载人航天国际合作的深入推进，还将有国外航天员参与选拔训练并执行中国空间站飞行任务。

中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强曾表示，我国已具备并做好邀请国外航天员参与中国空间站飞行任务的准备。中国正式向全世界发出邀请，欢迎所有致力于和平利用外空的国家及地区一起参与中国空间站飞行任务。

IT之家查询获悉，去年 5 月，我国空间站迎来首位进入太空的载荷专家 —— 桂海潮。桂海潮是北京航空航天大学的一名教授，主要负责空间科学实验载荷的在轨操作，在科学、航天工程等领域受过专业训练且具有丰富操作经验，入选神舟十六号飞行乘组。

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