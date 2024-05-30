韩国宣布将在 2032 年前实现航天器登月，2045 年前登陆火星

IT之家 5 月 30 日消息，日前，韩国宣布计划在 2032 年前实现航天器登陆月球的宏伟目标，同时规划在 2045 年前登陆火星。

在此之前，韩国刚刚于 5 月 27 日成立“宇宙航空厅”。当天，宇宙航空厅首任厅长尹宁彬在位于庆尚南道泗川市的宇宙航空厅临时大楼表示，宇宙航空厅将打造以民间为主的太空产业生态圈，为推动韩国成为航天强国奠定基础。

而据美国《科学新闻》杂志网站报道，“宇宙航空厅”是韩国为了加入全球太空强国队伍而成立的一个全新的机构，其主要任务是建立起该国的商业航天和卫星发射能力，将之前分散在各个政府部门下的太空项目聚集到一个机构下。

据悉，该机构的成立也实现了韩国总统尹锡悦在 2022 年 5 月上任后的承诺，他当时表态称韩国政府计划在 2022 年到 2027 年的 5 年时间内将太空领域相关项目的支出增加一倍，达到 1.5 兆韩元（IT之家备注：当前约 79.5 亿元人民币）。其中大部分资金将用于研发火箭、卫星和其他具有商业应用价值的技术上。

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