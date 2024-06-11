苹果 iOS 18 HomeKit 更新：访客授权、自动解锁、扫地机器人支持等

IT之家 6 月 11 日消息，虽然在 WWDC24 大会主题演讲中，HomeKit 和家庭 App 没有获得太多关注，但苹果仍然为 iOS 18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 加入了一些相关的实用新功能。

“自定义访问权限”可以让用户管理访客何时以及如何使用配备 HomeKit 的智能家居设备，例如车库门遥控器、安防系统和门锁。用户可以创建访客日程表，并指定访客可使用的特定设备，从而限制访客访问房屋的时间段。需要注意的是，此功能需要使用到家庭中枢设备。

IT之家注意到，对于配备了 UWB 芯片的 iPhone 或 Apple Watch 用户，以及支持 UWB 的智能门锁，苹果推出了“快速模式”，让用户在靠近家门时，无需手动操作设备即可自动解锁。

此外，苹果将在今年晚些时候加入对扫地机器人的支持。届时，家庭 App 将支持扫地机器人的核心功能，例如控制开关机、清洁模式、吸尘、拖地和充电状态。用户还可以将扫地机器人整合到自动化操作和场景中，并通过 Siri 语音指令进行控制。

值得一提的是，苹果将在家庭 App 中还加入了电量使用整合功能，但是初期仅限于美国太平洋燃气电力公司 (Pacific Gas and Electric Company) 的部分客户使用。这项功能可以让用户在家庭 App 中查看家居电量使用情况和电费套餐。电量使用整合功能预计将在 2024 年晚些时候上线，苹果也计划在未来加入对更多电量服务商的支持。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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