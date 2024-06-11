苹果 iOS 18 手记应用升级：新增洞察视图、增强搜索 / 排序、可记录心理状态

IT之家 6 月 11 日消息，苹果公司在今天召开的 WWDC 2024 全球开发者大会上，为 iOS 18 系统升级了“手记”应用程序，带来了全新的洞察视图、高级搜索和排序功能，并整合 Health 应用等等。

全新的洞察视图

iOS 18 手记应用程序引入了全新的“洞察”（insights）视图，可以让用户全面概览日记等活动。

IT之家从报道中获悉，该视图会跟踪连写记录、显示现有条目的日历，以及提供有趣的统计数据，鼓励用户更频繁地写日记。

高级搜索和排序功能

新版手记应用进一步增强了搜索和排序功能，用户可以轻松查找特定条目，并整理自己的日志，方便查阅。

扩展用途

用户可以选择将笔记记录为“心灵时刻”，直接在手记应用中记录自己的心理状态。

新的小部件

苹果为手记应用推出了新的小部件，可在主屏幕和锁屏屏幕上使用。通过这些小工具，用户可以快速开始新的条目，查看当前连载，并接收全天的写作提示。

转录音频

手记应用程序还能自动转录录音，让用户以口头方式记录自己的想法和创意，并将口语转化为文本条目。

支持导出手记条目

用户离线保存条目或以打印形式分享条目。

苹果 WWDC24 开发者大会主题演讲专题

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