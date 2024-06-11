《奇异人生：双重曝光》10 月 30 日推出索尼 PS5 中文版，港区定价 399 港币起

IT之家 6 月 11 日消息，在 6 月 10 日凌晨的 Xbox Games Showcase 活动中，《奇异人生》系列新作《奇异人生：双重曝光（Life is Strange： Double Exposure）》公布首支预告片。

PlayStation 平台今日发文，《奇异人生：双重曝光》10 月 30 日推出索尼 PS5 中文版。

发现好友萨菲惨死雪地之中，麦珂茜・考尔菲德撕开了通往平行时空的大门。这边的萨菲还活着，而且深陷险境！凭借穿梭两条时间线的新能力，麦珂茜能否理清真相，阻止同样的悲剧？

本作由 Deck Nine 开发，为麦珂茜・考尔菲德（Max Caulfield）的一场全新冒险之旅，现已上架 PlayStation 商城港区商城：

标准版：399 港币（IT之家备注：当前约 371 元人民币）

豪华版：479 港币（当前约 445 元人民币）

终极版：638 港币（当前约 593 元人民币）

游戏详情显示，游戏将于 10 月 16 日发售，仅支持 PS5 平台游玩。

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