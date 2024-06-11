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《奇异人生：双重曝光》10 月 30 日推出索尼 PS5 中文版，港区定价 399 港币起

2024/6/11 16:25:21 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 11 日消息，在 6 月 10 日凌晨的 Xbox Games Showcase 活动中，《奇异人生》系列新作《奇异人生：双重曝光（Life is Strange： Double Exposure）》公布首支预告片。

PlayStation 平台今日发文，《奇异人生：双重曝光》10 月 30 日推出索尼 PS5 中文版

发现好友萨菲惨死雪地之中，麦珂茜・考尔菲德撕开了通往平行时空的大门。这边的萨菲还活着，而且深陷险境！凭借穿梭两条时间线的新能力，麦珂茜能否理清真相，阻止同样的悲剧？

本作由 Deck Nine 开发，为麦珂茜・考尔菲德（Max Caulfield）的一场全新冒险之旅，现已上架 PlayStation 商城港区商城

  • 标准版：399 港币（IT之家备注：当前约 371 元人民币）

  • 豪华版：479 港币（当前约 445 元人民币）

  • 终极版：638 港币（当前约 593 元人民币）

游戏详情显示，游戏将于 10 月 16 日发售，仅支持 PS5 平台游玩。

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关键词：奇异人生

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