骑手实名举报队长吃拿卡要？顺丰同城回应：投诉经核查与事实不符

IT之家 6 月 11 日消息，西安顺丰骑手王某斌在抖音平台发布视频，实名举报小队长滥用职权，“要求骑手请客吃饭，若不请客则会私下改派骑手订单”。

王某在视频中表示，自己被小队长“经常性地”要求吃拿卡要，如果不听他的话，就动用他手中的权力，用后台不经骑手的同意，他就会给你私下改派订单。碰到有些“不听话”的员工，他会在系统里挑选，把那种近单子和好单子全部改走，然后自己去派送。

王某表示，如果请队长吃饭的话，他并不是一个人过来，他还会带着他的各种朋友，以及其他同事一起来到相关饭局上，动辄都是 1000 多块钱。后来他再也忍受不了对方这样的做法，就从各方面对小队长进行了投诉，结果没想到，不仅没有任何效果，他还受到了停班处理。

IT之家附顺丰同城回应全文：

“西安骑士实名举报小队长”相关情况说明

近日，网传“骑士实名举报小队长吃拿卡要”相关视频，我司在获悉后高度重视，第一时间成立专项处理小组，对视频中骑士举报的问题进行了调查核实。

经核实，该骑士王某斌确属于我平台西安配送中心社会兼职骑士，其投诉的小队长为王某，为西安配送中心某商圈配送骑士小队队长，共同为某门店提供配送保障服务。针对该骑士视频中投诉队长相关事件，经地区相关负责人核实如下：

1. 王某斌投诉队长“要求他请吃火锅”，“因为他本人没有给队长请客吃饭，队长一直找他各种事情、毛病并辱骂他，目前骑士已被停班 5 天”的问题：

王某斌手机聊天记录显示队长 5 月 29 日要求骑士王某斌请吃火锅。据队长和其他骑士反映，骑士王某斌曾主动提出 5 月份自己请客请大家吃火锅，队长表示当天是在开玩笑问他啥时间请吃饭，实际并没有要王某斌请吃饭。据其他骑士证实，截至王某斌被调离，所参加的聚餐都没有让王某斌付过钱。王某斌所说队长微信要求他请吃火锅的情况属实，但与骑士被停班无关，该骑士被停班另有原因。

经核查，该区域相关负责人接王某斌所服务门店投诉，骑士王某斌部分行为不端正，对门店女员工造成困扰，门店店长要求我司将此人调离门店，并进行处理，同时提供了该骑士与其的微信聊天记录截图为证。后由队长对于骑士做调岗处理。

2. 王某斌投诉队长“经常性对骑士吃拿卡要，如果不听他的话，就用后台管理 App 不经骑士同意私下改派订单”，“请吃饭不只他一个人，会带朋友同事很多人，动辄 1000 元花销”的问题：

经核查人员通过与商圈其他骑士电话、面谈核实，以及对队长微信转账等信息进行核查，于 4 月开始管理城市立方店，截至目前该队长与小队骑士一共聚餐 3 次：

第 1 次为 5 月 11 日，队长以初到商圈感谢骑士配合为由，请骑士吃饭，聚餐人员包括王某斌，聚餐费用 541 元由队长支付，并有支付截图为证；

第 2 次聚餐为 5 月 16 日，骑士赵某过生日请大家吃饭，吃饭费用由寿星赵某支付，饭后一起唱 K 的酒水钱 240 元由队长支付，并有支付截图为证；

第 3 次聚餐为 5 月 22 日，由该小队所服务的门店店长以还礼为由发起，在店长付款 600 元后，队长、骑士赵某，每人向该店长转账 200 元，三人 AA，有支付和聊天截图为证。该情况由门店其他骑士证实。

经核查，该小队一个月内多次聚餐的情况实为巧合，虽不存在队长强迫骑士轮流请吃饭的情况，对于队长聚餐时间安排不恰当，以及容易形成轮流请客风气的问题，地区已对队长做出严厉批评警告，责令改正，并对相关责任人进行处罚。

3. 王某斌投诉队长“被平台或站长授权后台管理权利去改派队员订单，但其他站点队长均经过队员同意，该队长则私自把“近单子”、“好单子”改给自己或他认为可靠的人去配送”的问题：

骑士小队队长有一定权限可以在订单可能配送不及时的情况下，根据实际情况对门店订单进行调度。该骑士所提供 3 单改派订单截图，经逐一核实，皆为符合实际情况下的改派，不存在队长的主观恶意，且骑士的月收入自该队长到来后持续上涨，并未因改派订单对其收入产生负面影响；通过对其他骑士的访谈获悉，该队长在改派订单之前都有与骑士提前沟通。王某斌的投诉经核查与事实不符。

4. 王某斌反映“其他在职被该队长管理或没被他管理的骑士对他意见反响都很大，对其管理不认可”的问题：

经地区工作人员调查核实，王某斌在被要求调岗后，有电话要求其他骑士与其一起举报队长，通话录音中明确表示“跟我一起搞他（队长）”，并问其他骑士“（队长）有没有没跟你打过招呼的改派订单”，在骑士表示“没有”，不参与其共同举报后，王某斌要求骑士不要跟别人说，并有相关录音为证。王某斌的反映经核查与事实不符。

5. 王某斌反映有“通过顺丰同城客服电话多次投诉，并与站长面谈沟通，站长表示反馈全西安任何驻店地方都可以让他选及安排，前提是撤销投诉”。

经地区工作人员调查核实，当地站长焦某确有在骑士通过客服电话投诉后与其沟通，受理骑士相关问题。站长表示其无法回之前的门店，可以换其他门店跑。同时因为该骑士的投诉，站长已经在受理，希望骑士不要再继续投诉。骑士所表达的意思与事实不符。

顺丰同城一直将骑士视为平台的“第一用户”，此次事件也让我们再次认识到在骑士沟通工作中的不足。我们承诺将从加强内部沟通机制着手，优化骑士反馈和申诉通道，确保每一位骑士的声音都能被听见并得到及时响应。骑士在日常跑单过程中如果觉得有受到不公平对待或觉得委屈，都可以通过联系站长，拨打客服热线，以及通过顺丰同城骑士 App 上的“骑士举报”按钮进行投诉。

同时，骑士队长作为战队的带头人，同时也是骑士群体的一员，应对所属小队骑士成员负责，通过对小队骑士的合理调配、检核、异常处理等管理，实现区域内整体服务效率的提升。平台也将提升骑士队长的管理水平，加强流程监管，优化平台对骑士的服务功能。同时我们也将持续开展骑士权益保障培训与心理健康辅导，关注骑士的成长，增进平台与骑士之间的理解和信任，共同构建一个公平、高效的跑单环境。

顺丰同城

2024 年 6 月 11 日