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在线学习平台 CCtalk 发布声明：公司经营正常，“清退、退款”为不实公告

2024/6/11 19:48:53 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：归泷
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IT之家 6 月 11 日消息，在线学习平台 CCtalk 今日发布声明，存在不法分子伪造公司公章，冒用公司名义，在网络散播发布“清退、退款”等不实公告，诱骗用户扫描非法二维码、登录非法网站等实施诈骗。

CCtalk 声明如下：

一、上述行为均与我司无关，且涉嫌伪造印章罪、诈骗罪等刑事犯罪，我司已对相关谣言取证，并向国家公安机关报案。请不法分子立即停止违法行为，我司将保留追究其法律责任的权利。

二、我司经营正常，平台运营一直以用户为本，高度重视信息安全，严格执行《互联网信息服务管理办法》等法律法规，从未以任何形式向任何第三方泄露过用户信息。

三、提醒广大用户提高警惕，不要轻信任何非 CCtalk 官方途径发布的信息，以免造成财产损失。

IT之家此前报道，在线学习平台 CCtalk 曾被爆出拖欠客户 6000 万元后跑路，但该官方随即发文否认，表示没有“跑路”，拖欠 6000 万元的情况并不准确，公司法人、高管在上海总部正常上班。

此外，CCtalk 官方于 6 月 7 日发布了新版结算服务，“LV0-1 结算周期由 D+14 调整为 D+7 ；LV2-3：结算周期由 D+7 调整为 D+1 ”。

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关键词：CCtalk

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